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Девушка пришла на пляж в защитной маске и была обругана пользователями Сети 

Lenta.ru 20 минут назад
Девушка пришла на пляж в маске и была обругана
Фото: @stephclairesmith
Блогерша из Мельбурна, Австралия, подверглась критике из-за того, что пришла на пляж в защитной маске. На соответствующую дискуссию обратили журналисты Daily Mail.
В своем Instagram-аккаунте 25-летняя Стеф Клэр Смит (Steph Claire Smith) поделилась фотографией, на которой она запечатлена в бикини и маске во время пляжного отдыха. В подписи к публикации девушка поделилась тем, что «невероятно благодарна» провести время на пляже в радиусе пяти километров от дома после того, как были ослаблены ограничения, введенные в связи с COVID-19.
Известно, что на данный момент ношение маски в Австралии в общественных местах является обязательным, однако пользователи сети обругали Смит в комментариях. «Не понимаю масок на свежем воздухе», «Маска ведь не работает, почему ты ее носишь?», «Снимите маску!», «Она выкладывает это в Instagram, чтобы продвинуть правила. Думаю, ей за это платят. На самом деле это не ее работа — побуждать людей к действиям, но немного страшно от того, что подписчики легко подвергаются влиянию», — высказывались недоброжелатели.
В ответ на критику блогерша ответила:

«Для всех людей, которые допрашивают меня из-за маски или думают, что это нелепо, здесь, в Мельбурне, мы должны носить ее каждый раз, когда находимся вне дома».

Кроме того, героиня материала отметила, что не собирается оспаривать выдвинутые против нее аргументы, поскольку «некоторые из них справедливы, а некоторые нет», а также заявила, что ей не платят за ношение маски и ее продвижение.
По данным от 22 сентября, в Австралии обнаружили коронавирус у почти у 27 тысяч человек.
В августе россияне массово отказались от защитных масок для детей в школах. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru. Отмечается, что от упомянутого аксессуара отказались около половины опрошенных, поскольку он «затрудняет работу легких».
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