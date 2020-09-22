9 самых популярных фамилий в мире

У каждого из нас есть фамилия — своеобразный маркер принадлежности к тому или иному роду и отличительная черта. Существует определенная статистика популярности родовых имен — и в каждой стране она разная. Мода, традиции, этнические и миграционные причины — все это сказывается на распространении той или иной фамилии в определенной культуре.

Сколько же на самом деле в России Ивановых? И почему любой американец в российском кино непременно будет называться «Смитом»? Главные «фамильные» тенденции мира удивляют и дают возможность иначе взглянуть на географию имен.

США — Смит

В США бесчисленное множество обладателей именно этой фамилии. И не только Америка — любая англоговорящая страна этим славится: будь то Британия, новая Зеландия или Австралия. Однофамильцев в фамилией Смит больше, чем тех же Джонсонов.

С именами у них тоже все просто. За последний век ситуация оставалась стабильной и самыми часто используемыми именами остались Джеймс и Эмма.

Россия — Смирнов

Анекдоты прославили русскую фамилию «Иванов» до такой степени, что все начали думать — она и есть самая популярная. Почти правы, Иванов и Иванова на втором месте в рейтинге частотности, но лидируют, тем не менее, именно Смирновы.

Чаще всего в России можно встретить Александра и Анастасию. Именно представителей этих имен больше среди всего населения страны.

Германия — Мюллер

Помните имена героев из школьных учебников по немецкому языку? Среднестатистические герр Мюллер и фрау Шмидт действительно являются самыми популярными фамилиями в Германии.

Согласно католическим традициям у немцев должны быть сложные составные имена, но в современном мире никто не ограничивает родителей при выборе имени для их чада. Самые распространённые имена, однако, относительно обычны — Бен и Эмма.

Китай — Вонг

Можно подумать, что Ли — это и есть самая популярная фамилия, ведь более 100 миллионов человек по всему миру носят именно ее, а в странах вроде Канады и США Ли — одна из самых часто встречающихся фамилий. Но в самом Китае дела обстоят по-другому, и больше всего в республике Вонгов. В Китае в принципе нет особого разнообразия фамилий. В целом на миллиард жителей приходится около 100 различных вариаций.

Мальчиков они чаще называют Вей, а девочек — Фанг.

Индия — Деви и Сингх

Общественное устройство и кастовое разделение в Индии усложняют статистические подсчеты, но предварительно исследователям все же удалось вычленить две самые частые фамилии. Среди них Деви и Сингх, а не Кумар, как ошибочно предполагают многие. Через фамилии индийцы прославляют своих богов и сохраняют славные многовековые традиции. Например, Деви — это инициалы в честь одноименной богини.

Женщины чаще носят имя Адия, а мужчин принято чаще всего называть Арав.

Италия — Росси и Руссо

В Италии, наверное, как ни в одном другом месте существуют довольно строгие правила касательно имен и фамилий. Например, строго запрещается называть сына тем же именем, что и у отца, особенно если он жив. Нельзя давать близнецам, братьям и сестрам одинаковые имена и заменять имя фамилией. Большинство итальянцев по паспорту — Руссо или Росси, что можно интерпретировать как «рыжий». Получается, две самые популярные фамилии сложились от простого прозвища.

В Италии очень любят называть детей в честь католических святых, поэтому Франческо и София логично становятся самым популярным выбором.

Польша — Новак

Одни из самых популярных у поляков фамилий и имен имеют славянское происхождение. Так лидером стала фамилия Новак, в самой Польше ее носят от 200 тысяч человек. Другая любимая фамилия — Ковальски. Причем «новак» в переводе с польского значит «новичок, чужак» — судя по всему исторически сложилось, что так называли всех незнакомых людей или приезжих.

Среди самых распространенных имен — Матеуш и Александра.

Япония — Сузуки

В стране восходящего солнца больше всего людей с фамилией Сузуки и Сато. На самом деле в качестве фамилий они любят использовать названия живописных географических мест в стране — «лес», «рисовое поле» и так далее.

Да, японцы большие романтики, поэтому поэтичными фамилиями не обходятся — среди самых популярных женских имен, например, Сакура. Для мужчин характернее имя Минато.

Бразилия — Сильва

Большинство фамилий в Бразилии схожи с португальскими, так как много лет территория находилась под управлением португальцев. Среди самых популярных фамилий две — Сильва и Сантос. Причем первую фамилию можно считать «говорящей»: «сильва» переводится как «тропический лес», который и в самом деле покрывает большую часть территории страны.

Вероятнее всего родители назовут своего ребенка Мигель или Алисия. Одним именем они не ограничатся: уже на протяжение нескольких веков в моде составные имена типа Мария Эдуарда и Жоао Мигель.

А ваша фамилия относится к распространенным или редким?