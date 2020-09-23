Почему моря назвали разными цветами 

На планете есть несколько морей, которые получили свои названия от цветов: Белое, Черное, Красное и Желтое. Существуют разные версии того, почему водоемы были названы таким способом. "Рамблер" разобрался с каждым морем и выяснил, зачем ему дали такое название.

Черное море

Есть несколько версий, почему Черное море получило такое название. По одной из них, турки, когда пытались покорить население на другом берегу, встречали сильное сопротивление, из-за чего прозвали его Караден-гиз, что в переводе значит "негостеприимное и черное". Моряки говорят, что такое имя ему дали из-за смены цвета воды, которое происходит во время шторма. Однако, в Черном море сильный шторм случается крайне редко, а вода темнеет в непогоду в любом водоеме. По версии гидрологов, названия появилось из-за высокой концентрации сероводорода. Дело в том, что на глубине 200 метров жизни в море нет. Это произошло из-за того, что вода там перемешивается плохо, и все остатки жизнедеятельности копятся на большой глубине. Соответственно, если туда попадет металлический предмет, его вынут уже черным.

Белое море

У Белого моря история названия очень проста. По одной из версий, в 1953 году его так назвали англичане из-за того, что его берега были покрыты снегом. Согласно другой гипотезе, слово произошло из-за того, что море омывало землю, не покрытую поборами, из-за чего она была свободной, а море соответственно стало Белым.

Желтое море

Желтым морем называется северная часть Восточно-Китайского моря. По аналогии с Белым, его назвали из-за цвета вод. Дело в том, что в море заносит частицы песка из-за бурь в пустыне Гоби. Так, они смешивают в воде и окрашивают ее в желтый цвет.

Красное море

В мифических сказаниях некоторых народов мира части света обозначали разными цветами. Юг, как правило, был красным, из-за чего есть предположение, что название появилось не из-за цвета воды, а из-за южного расположения водоема. Кроме того, в этом море есть особые водоросли Trichodesmium erythraeum, которые во время цветения окрашивают воду в рыжевато-бурый цвет.