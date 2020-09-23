Почему замужних женщин на Руси называли по-разному

На Руси существовало четкое — хоть и неформальное — разделение членов общества согласно занимаемому ими статусу. Это касалось как холостых/женатых мужчин, так и незамужних/состоящих в браке женщин.

Девушку до брака звали «девицей» или просто «девкой». Она могла носить множество украшений, распускать волосы или заплетать косу — словом, всячески демонстрировать свою привлекательность. Покрывать голову платком или другим головным убором было не обязательно. Обычай прятать волосы был принят у замужних женщин. Заключение брака и рождение детей автоматически повышали статус члена общества. В первую очередь это касалось женщин.

Выходя замуж, они приобретали большую ценность в глазах окружающих, поскольку выполняли роль хозяек дома и продолжательниц рода.

Свою красоту с этого момента женщина должна была беречь только для законного супруга. Отсюда и обычай покрывать голову платком, убирая под него косы — «девичью красу». Однако ценность замужней женщины определялась не только этим. Важно было и то, способна ли она рожать здоровых и жизнеспособных детей.

Бабы и молодки

Девиц на выданье славяне сравнивали с васильками. Эти милые цветы украшают поле, но никакой практической пользы не имеют. Молодая замужняя баба была в сознании жителей Руси что спелая пшеница — плодородная и важная для всего рода. Рождение ребенка выводило женщину на самый высокий социальный уровень. Молодых матерей уважительно называли «молодками» и «бабами». Последнее определение не имело негативной окраски и обозначало лишь то, что женщина замужем и родила младенца женского пола.

Юную мать, родившую мальчика, звали «молодкой» или «молодухой».

Она пользовалась уважением. В больших крестьянских семьях нужны были рабочие руки. Подрастая, мальчики вместе с отцом обрабатывали землю, ухаживали за лошадьми и выполняли другую тяжелую работу.

Ценность бабы

Еще большим уважением пользовались «бабы» — матери девочек. В праславянском и некоторых других языках частица -ба— обозначала бытие, жизнь. Мать, принесшая в этот мир дочь, становилась «вратами жизни», или «вратами бога». Через нее в мир приходила еще одна продолжательница рода. Таким образом осуществлялась преемственность поколений. О родившей женщине говорили «обабилась».

Сейчас это слово имеет негативную окраску. Так характеризуют женщин, которые не следят за собой, располнели и стали выглядеть старше своих лет.

Много веков славяне, наоборот, уважали и почитали «обабившихся» женщин, поскольку те приносили в мир новую жизнь.

Слово «ба-ба» символизировало удвоение женского начала.

Мать-женщина рожала дочь-женщину, которая в будущем должна была произвести на свет еще одно человеческое существо. Пожилых родительниц уважительно звали «бабушками».

Это определение применялось к основательнице рода, ставшей матерью многих детей, а через них — и внуков. Так что «молодок» на Руси уважали, но «баб» и «бабушек» ценили больше всего. По понятиям древних славян, именно они обеспечивали непрерывность жизни на земле.