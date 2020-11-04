На какие номера опасно отвечать

В последнее время в Сети появляется все больше историй людей, которых обманули мошенники. К нежелательным звонкам относятся не только люди, представляющиеся сотрудниками банка, но и обычная реклама. "Рамблер" рассказывает, как по номеру телефона понять, что на звонок подходить не стоит.

Номера, начинающиеся не с +7

Код Российской Федерации начинается с +7. Любая другая цифра говорит о том, что вам идет звонок из другой страны. Если у вас нет родственников или других близких людей за рубежом, лучше не поднимать трубку. В противном случае с вашего номера спишут крупную сумму за международный разговор.

Короткие номера

Если это не номер вашего банка, лучше не брать трубку на звонки с коротких номеров. Как правило, они закреплены за определенной организацией, поэтому вам наверняка звонит навязчивая реклама.

Скрытый номер

В некоторых телефонах и у мобильных операторов существует функция, которая может скрыть номер звонящего. Человек с добрыми намерениями не станет скрывать свой номер телефона. С таких номеров чаще звонят недоброжелателе: мошенники или коллекторы.

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