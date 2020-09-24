Своим мнением о России и русских с нами поделились жители Великобритании, Египта, Турции, Испании, Индии, Италии, Таиланда, Японии, Лаоса, Дании, Гренландии. На этот раз мы опрашивали жителей Аргентины. Холод, развитая культура, специфическое чувство юмора — что еще они о нас думают?

— В школе нам про Россию ничего не говорили, но я видела карту и знаю, что это огромная страна с холодным климатом. Еще там, кажется, проблемы с демократией. (Абриль, 13 лет, школьница, Аэдо)

— У одного из моих друзей была русская девушка. Она довольно много рассказывала о России. Что жизнь там намного сложнее, поэтому люди быстрее взрослеют, чем в Аргентине. (Адриана, 48 лет, психопедагог, Буэнос-Айрес)

— Мне видится огромная территория, покрытая снегом и льдом.

Образованные и уважаемые люди с чувством юмора, которое очень отличается от аргентинского.

Было бы интересно послушать, как звучит death metal на русском. (Алехандро, 29 лет, музыкант, Буэнос-Айрес)

— Я читаю своим детям русские сказки. Есть сборник, который называется «Пирожки Машеньки». Они в восторге от сказок про медведей, потому что в Аргентине они не водятся. (Андреа, 42 года, преподаватель испанского, Буэнос-Айрес)

— Там, должно быть, холодно, темно и много снега. На настроение людей очень влияет климат. Они не могут быть такими же открытыми и дружелюбными, как в Аргентине. Я вряд ли смогла бы там жить. (Кристина, 55 лет, секретарь, Буэнос-Айрес)

— Страна пережила в XX веке так много войн, что сознание людей должно быть достаточно милитаризированным. Поэтому меня очень удивило, когда знакомые рассказали, что аргентинский сериал «Дикий ангел» показывали в России и что он стал там очень популярным. (Лилиана, 60 лет, психопедагог, Буэнос-Айрес)

— Я был в России много раз. Мне нравится видеть, как быстро меняются такие большие города, как Москва. Что касается русских, то они почти всегда быстро ходят и часто не выглядят дружелюбными. Но если уж вас пригласили к себе в дом, русские будут угощать и улыбаться от души. (Мартин, 39 лет, предприниматель, Буэнос-Айрес)

— Россия — это гигант с большим политическим весом в мире.

Русские — народ с горячим сердцем в холодной стране.

Это люди с высоким уровнем культуры, которые любят демонстрировать свой патриотизм. За свою историю русские много страдали. (Омар, 60 лет, актер-любитель, Аэдо)

— Россия кажется мне страной очень кинематографичной. Я люблю смотреть на YouTube видео, снятое в России. Широкие улицы, странная советская архитектура, метро из мрамора. Все как с другой планеты. А люди — судя по тем русским, которых я знаю, — это очень традиционное общество. (Франко, 29 лет, режиссер, Буэнос-Айрес)