Почему американцы стреляли в советских солдат в Берлине

В ходе совместной оккупации Берлина отношения военнослужащих Красной Армии и их западных союзников отнюдь не были мирными. Между советскими солдатами и американцами нередко случались перестрелки. И хотя причины конфликтов внешне казались «бытовыми», за ними чувствовалось политическое напряжение, в конце концов разрушившее антигитлеровскую коалицию.

Убийство майора Коломойца

О том, насколько часто происходили трагические инциденты с участием русских, свидетельствуют документы архива оккупации Берлина, обнародованные пользователем «Живого Журнала» под ником Humus в 2011 году.

В августе 1945 года на стол начальника политуправления группы советских оккупационных войск в Германии легло донесение о тяжелом ранении американскими солдатами майора Михаила Коломойца. Происшествие случилось еще 31 июля.

Отпущенный в город Коломоец и двое его сослуживцев заняли комнату отдыха в гостинице при вокзале. Когда красноармейцы сели ужинать и пить пиво, в комнату вошел американский майор Смит с четырьмя рядовыми и потребовал освободить помещение, сдав при этом оружие.

Коломоец выпроводил американцев со словами, что русские сыграли главную роль в разгроме Германии, поэтому никогда оружия не отдадут. Вскоре к американцам прибыло подкрепление на двух бронемашинах и трех автомобилях «Виллис».

Сослуживцев Коломойца стали обыскивать, а американский рядовой Де Фалико открыл стрельбу из автомата по майору, не пожелавшему остановиться. В результате Коломоец был ранен в живот, и американцы увезли его в свой госпиталь. Там пациент отказался от помощи, добившись отправки к советским врачам. Однако операция в госпитале Красной Армии в Карлхорсте уже не помогла — днем 2 августа русский офицер скончался.

«В результате опроса немца, шефа готеля, и польки, работницы готеля, установлено, что тяжелое ранение майора Коломойца произошло вследствие невыдержанности самого Коломойца и нездорового рассуждения со стороны американцев», — сделал вывод проводивший расследование майор Митрохин.

По поводу случившегося генерал Василий Соколовский написал письмо главе американской зоны оккупации генералу Люсиусу Клею, в котором выразил уверенность, что преступники «будут преданы американскому суду и сурово наказаны», а при разбирательстве будет присутствовать советский представитель.

Однако это пожелание Соколовского осталось нереализованным. Рядового Де Фалико американский офицерский совет через несколько дней оправдал, т.к. тот утверждал, что советский майор угрожал ему пистолетом.

Михаил Коломоец был опытным военнослужащим. Согласно базе данных «Память народа», на момент смерти ему было 35 лет. Уроженец Мелитополя служил с 1933 года и прошел с боями всю Украину и Польшу.

Другие инциденты

Случай с Коломойцем оказался не единственным. Только за июль-август 1945 года в столкновениях с американцами получили ранения 6 красноармейцев. В большинстве случаев они не подчинились приказам вооруженных и превосходивших количеством американцев. Например, русские бойцы Аникин и Климов, гулявшие по улице после распития вина на Потсдамском вокзале, были ранены при оказании сопротивления патрульным. Все раненые остались живы.

Советское командование не один раз поднимало вопрос о «вызывающем поведении» американцев и фактах применения оружия против солдат и офицеров Красной Армии.

Генерал Фрэнк Паркс, пообещавший разобраться в этих инцидентах, припомнил американскую поговорку: «Кто первый вынет пистолет, тот будет долго жить». Никто из американцев в итоге ответственности не понес.

Впрочем, нельзя считать жертвами стычек лишь русских. Ночью 16 сентября 1945 года на Берлинер-Аллее советские патрульные попытались остановить автомобиль, в котором ехал американский солдат и его немецкая подруга Кете Шмид.

Водитель не подчинился приказу об остановке, после чего красноармейцы открыли огонь по машине. Американский солдат был убит, девушка же ударилась лицом о лобовое стекло. Примечательно, что никаких столкновений русских с англичанами или французами летом-осенью 1945 года в Берлине зафиксировано не было.