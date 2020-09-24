Вряд ли вы когда-нибудь ломали голову над тем, сколько времени осталось до захода солнца. При наличии в нашей жизни множества гаджетов, сделать это не составляет особого труда. Но представьте ситуацию, что вы, например, отправились в поход, вам необходимо поставить палатку, сделав это до заката. В лесу сотовая связь и выход в интернет, увы, недоступны. Как быть в таком случае?

Оказывается, узнать, сколько времени у вас осталось до захода солнца, довольно просто сделать, не имея под рукой вообще ничего. Достаточно только взглянуть на свои пальцы. О том, как это правильно сделать, рассказывает “Рамблер”.

Вытяните руку, развернув ее к себе ладонью, и поднимите большой палец наверх, будто ставите “лайк”. Затем расположите ладонь таким образом, чтобы солнце как бы коснулось нижней частью своего диска вашего указательного пальца. После этого необходимо посчитать количество пальцев между солнцем и линией горизонта (в помощь — пальцы второй руки, которые можно подставить снизу под ладонь при необходимости).

Каждый палец — это ровно 15 минут, оставшиеся до заката. Считаем количество пальцев от солнечного диска до линии горизонта, умножаем на 15 и получаем время, через которое солнце скроется с небосвода. Погрешность в данной системе координат может составлять около 5 минут.