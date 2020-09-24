Раскрыты планы СССР по использованию Луны 

Первая советская лунная база, которую планировалось развернуть в 70-х годах, была рассчитана на пребывание трех космонавтов в течение 20 дней, следует из рассекреченных документов, размещенных на сайте "Роскосмоса"

"Вес лунной станции — 8 тонн, время пребывания на Луне — до 20 суток, число космонавтов-исследователей — 3 человека", — говорится в документе, подписанном директором ЦНИИмаша Юрием Мозжориным в 1967 году.

Отмечается, что перед первыми советскими обитаемыми станциями на Луне ставилась задача приобрести опыт проведения человеком различных исследовательских работ в лунных условиях, изучить район возможной посадки будущих тяжелых станций с длительным временем существования, а также обслуживать автоматические лунные станции.

Согласно документу, первые запуски в рамках создания лунной базы предполагались в 1973 году. Однако планам осуществиться было не суждено. В 1969-1972 годах все четыре пуска сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1 с космодрома Байконур закончились авариями, в результате чего советская лунная программа была закрыта.