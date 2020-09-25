Русский национальный характер и привычки, которые он воспитывает, давно стали настоящей диковинкой для всех приезжающих в страну иностранцев.

«Эти русские» удивляют гостей традициями, нравами, попытками организовать быт не так, как все остальные. Сами русские давно привыкли к тому, что дома обязательно должен быть классический пакет с пакетами, банка из-под кофе с гвоздями и склад ненужных старых вещей, которые «могут пригодиться».

Все это иногда так поражает иностранцев, что они продолжают гадать о загадочной сущности русского человека и по возвращении на родину. Они пишут книги, исследуют тайны, ищут оправдания и причины, но суть в том, что русские и сами не могут объяснить то, что привыкли делать. Так просто надо.

Вот 9 фактов, которые скорее всего введут в ступор любого заграничного товарища.

1. Привычка доедать все до последней крошки

Негласное правило соблюдать так называемое «правило чистой тарелки» — естественная особенность русского народа. Ведь если вы не доели до конца то, что вам предложили, значит блюдо вам не понравилось. В идеале вы не только должны были съесть все, но и попросить добавки. Сдержанных туристов такие привычки часто ставят в неловкое положение. А еще иностранцы замечают, что никто и никогда не предлагает в качестве напитка простую воду.

2. Мужские рукопожатия

Любой день в мужском коллективе начинается с массового приветствия друг друга через рукопожатия. Причем пройти и протянуть руку нужно каждому присутствующему мужчине, иначе вас сочтут невежливым. Вне России такой способ поздороваться скорее исключение, чем правило.

3. Домофон

Мой дом – моя крепость. Чтобы попасть в многоквартирный дом, непременно нужно разобраться с домофоном. Справиться с ним бывает так сложно для приезжих, что безопасность гарантирована. Если гость издалека не знает номер вашей квартиры, то ему придется сыграть в лотерею и попытаться угадать код, иначе в ваш дом он вряд ли попадет.

DR

Дело в том, что в Европе и Америке рядом с кодовым замком обычно вывешивается список фамилий всех жильцов и номера их квартир. Русские же предпочитают полную конфиденциальность, а тот, кто ищет – всегда найдет.

4. Привычка переодеваться

В дороге русские путешественники предпочитают иметь одежду «на выход» и возможность переодеться в уютный домашний вариант вроде спортивного костюма или пижаму. Путешествующие на плацкарте иностранцы часто могли стать свидетелями «Модного приговора», в котором люди целыми семьями помогают друг другу переодеваться для поездки. Да, у русских есть обычай готовиться к комфортному длительному путешествию. Даже к перелету люди берут с собой дополнительный комплект одежды, только вот переодеваться приходится не на борту, а в аэропорту.

5. Постоянный ремонт

Русские тоже знают, что такое экономия, поэтому вместо тщательного ремонта предпочитают косметический — делать который, кстати, тоже берутся сами. Русский человек в глазах иностранца это тот, который умеет делать своими руками абсолютно все: чинить кран, белить стены, строить, копать, ломать, абсолютно все. Такие навыки домоводства являются предметом национальной гордости.

6. Хранение ненужных вещей

Иностранцы знают, что у русских есть страсть собирать дома все, что в принципе могло бы когда-то им пригодиться, но при этом лежит на балконе уже больше 10, а то и 20 лет.

DR

Подобные склады банок, старой мебели, сломанных предметов, хрусталя и спортивного инвентаря есть в почти каждом доме и даже передаются по наследству. Спустя какое-то время «рука не поднимается» все это выкинуть, поэтому русские предпочитают спрятать все эти вещи подальше и забыть об их существовании.

7. Дачи

Городские жители в России непременно должны обзавестись домиком в деревне и огородом. Так считают приезжие из-за рубежа, и оказываются правы. Русская любовь к загородным домам разного вида по-прежнему актуальна. Обычно это небольшой деревянный домик, внутри — печка и советская мебель, которую жалко выбросить, но на балконе она не помещается. Во дворе скорее всего будет сарай, огородик или небольшой сад.

8. Общественный транспорт

Разбросанные по карте маршрутки являются обычной деталью любого российского города.

DR

Иностранцев удивляет не только количество разнообразных автобусов, маршрутных такси и прочих видов общественного транспорта на улицах, но и их состояние. Зачастую машины старше большей части пассажиров, а их внутренняя отделка вызывает массу вопросов. Более того, в час пик в салон набивается невероятное количество людей, которые потом пытаются передать за проезд или пробиться к выходу на нужной остановке.

9. Вездесущие менеджеры

В российских компаниях есть традиция называть всех работников менеджерами, даже если на самом деле они ничем не управляют. Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, менеджер по развитию. В других странах это обозначение принято использовать только для человека конкретной управленческой должности, а не просто как приставку.

10. Русские морозы

Зима является одним из символов России, и не зря. Русский народ славится своей исключительной морозоустойчивостью, но при этом всеми правдами и неправдами старается избежать сквозняка.

DR