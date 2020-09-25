Что случилось с советским Дворцом Советов

Грандиозный советский проект должен был стать самым высоким зданием в мире и символизировать победу социализма. "Рамблер" рассказывает, что с ним случилось и почему его так и не воплотили в жизнь.
Проект сталинских высоток
Дворец Советов планировали построить вместе с другими сталинскими высотками в Москве. Он должен был располагаться на месте нынешнего храма Христа Спасителя
. В разработках его высота составляла 415 метров, вместе со стометровой фигурой Ленина. Советский небоскреб должен был побить рекорд самого высокого здания в мире на тот момент, которым являлся Эмпайр Стейт билдинг. Конкурс архитекторов для постройки выиграл Борис Иофан
. Он представил проект, согласно которому должны были строить величественное здание.
Строительство
В 1931 году храм Христа Спасителя взорвали, и началась подготовка к возведению Дворца Советов. На месте храма был создан огромный котлован, где планировали укладывать фундамент. До 1939 года удалось уложить фундамент, основание и главный вход. Однако из за начала ВОВ строительство было приостановлено. Позднее из металлических конструкций начали делать противотанковые ежи для обороны Москвы. Уже после войны строительство Дворца Советов заморозили, так как был взят курс на восстановление страны. При этом архитекторы все еще работали над проектом здания.
Критика
К идее о возведении Дворца Советов вернулись лишь в середине 50-х годов. Однако новая архитектурная политика СССР не позволяла продолжить строительство такого памятника. Разработку Иофана раскритиковали и обвинили в "бессмысленной гигантомании", а также сообщили, что постройка подавляла бы другие исторические сооружения. Руководство решило разработать новый Дворец Советов, который планировали построить на юго-западе Москвы, но и этот проект не был реализован из-за того, что комитет по созданию небоскреба так и не смог выбрать подходящий проект. Так на месте Дворца Советов появился бассейн "Москва".