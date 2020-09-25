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Скрытые функции лифта, о которых мало кто знает 

Александра Нечаева 23 минуты назад
Секретные функции лифта
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Ежедневно каждый из нас пользуется лифтом. Но мало кто догадывается о некоторых возможностях подъемника, которые, между тем, существуют. О том, чего вы, скорее всего, не знали о лифтах, рассказывает «Рамблер».

Быстро закрыть двери

В старых домах раньше были лифты, в которых двери необходимо было закрывать вручную. Теперь такой возможности, как правило, нет. Створки подъемника захлопываются автоматически, иногда закрытия приходится ждать очень долго. Если сам факт ожидания вас раздражает или по какой-то другой причине вам необходимо, чтобы двери лифта закрылись как можно скорее, попробуйте воспользоваться хитрым трюком. Войдя в лифт, просто нажмите кнопку закрытия дверей (увы, она есть не во всех подъемниках) 2-3 раза. Двери обычно после этого действия закрываются без промедления.

Проехать на лифте без остановок

Мало кто знает, но обычно все лифты имеют функцию, позволяющую игнорировать вызовы с других этажей. Если вы не хотите делить кабину подъемника с кем-то другим или переживаете, что ваши дети окажутся в лифте с незнакомыми людьми, запомните, как можно этого избежать. Просто удерживайте в течение нескольких секунд одновременно две кнопки: закрытия дверей и нужного вам этажа. Второй вариант: удерживать кнопку нужного этажа до прибытия на него. Это позволит избавиться от нежелательного соседства в кабине лифта. Весьма, кстати, полезный прием в период пандемии, когда необходимо держать дистанцию.

Оставить двери лифта открытыми в течение некоторого времени

Знание об этой функции лифтов пригодится во время переезда или когда вам необходимо загрузить в лифт много вещей. Обычно двери подъемника начинают закрываться довольно быстро, приходится искать себе помощника, чтобы удерживать их в открытом виде. Но на самом деле сейчас в большинстве лифтов есть кнопка отмены, нажатие которой не дает дверям закрыться в течение 7-10 минут. Как правило она на панели остается без подписи. Ее необходимо нажать и удерживать в течение 10-15 секунд, тогда двери лифта не закроются и ваши вещи не уедут на чужой этаж.
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