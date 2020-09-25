За что казнили последнего наркома НКВД

Список из 100 мифов о расстрелянном за измену родине советском политике Лаврентии Берии , который составил писатель Арсен Мартиросян , возглавляет именно заблуждение о его якобы антигосударственной деятельности. Пожалуй, это обстоятельство наиболее ярко демонстрирует противоречивость обвинений и, главное, имеющихся доказательств в деле главы НКВД/ МВД СССР.

Лаврентия Берию и его «банду», которая вместе с ним проходила по делу о госизмене, расстреляли 23 декабря 1953 года. Процесс над ними прошёл почти молниеносно — всего за полгода — и сопровождался рядом противоречий. Например, сообщение об аресте главы МВД и других в СМИ впервые появилось 10 июля, хотя по факту задержание произошло ещё на июньском президиуме Совета министров СССР.

Именно в ходе заседания 26 июня Никита Хрущёв, бывший тогда хоть и влиятельным, но всё же рядовым членом президиума ЦК КПСС , поставил вопрос о соответствии Берии его должности. Поводом для этого послужили массовые забастовки под лозунгами повышения зарплаты и воссоединения Германии в западной её части.

Но вместе с тем прозвучали обвинения в антисоциалистическом подходе, реставрации капитализма, моральном разложении и, наконец, шпионаже в пользу Великобритании в далёких и, казалось бы, уже не имеющих значения к тому времени 1919-1920-х годах.

На удивление о подробностях того заседания практически ничего неизвестно, показания участников события попросту оказались весьма запутанными. Зато установлено, что Берию расстреляли сразу же после вынесения приговора Специального судебного присутствия ВС СССР — за несколько часов до казни остальных. Впрочем, и этот факт, хоть не очень успешно, но оспаривается.

Например, в документальном фильме журналиста Сергея Медведева представлена версия, что политика на самом деле убили 26 июня при аресте.

Ключевым в обвинении против Берии оказался пятый пункт постановления генпрокурора СССР Романа Руденко об аресте главы МВД — о службе в 1919 году в мусаватистской контрразведке в Азербайджане. Это обстоятельство было квалифицировано как измена родине в форме шпионажа.

Из текста приговора следует, что Берия, находясь в Баку, «завязал тайные связи с иностранными разведками». По версии следствия, это вытекало из того факта, что именно в 1918-1920 годах Азербайджаном руководили силы, близкие к партии «Мусават», якобы действовавшей под контролем английской разведки.

К «проступкам» Берии был причислен и тот факт, что в 1920 году, уже работая в Грузии, он якобы установил связь, естественно тайную, с «охранкой грузинского меньшевистского правительства», которое советские власти также считали «филиалом» английской разведки. Обвинители были уверены, что с тех времён и впредь Берия поддерживал и даже активизировал своё взаимодействие с иностранными спецслужбами.

Сам же глава МВД во время последнего слова признал себя виновным, но не во вредительстве, а в морально-бытовом разложении из-за многочисленных связей с женщинами.

О службе же в мусаватистской контрреволюционной разведке Берия заявил, что «долго скрывал её, но не совершил там ничего вредного».

Несмотря на все попытки, отстоять свою честь Берии так и не удалось. Казалось, уверенность обвинителей в его преступлении была непоколебима. Однако это опровергает размытость формулировок, которые политики использовались в рассказах об этом деле.

Так, зампред Совета министров Анастас Микоян как-то констатировал, что у государства не было «прямых данных», получал ли Берия задания от иностранных властей и выполнял ли он их. А член президиума ЦК КПСС Лазарь Каганович , в свою очередь, отмечал, что никаких документов о связи главы МВД и зарубежными правительствами ни ему, ни министру иностранных дел Вячеславу Молотову предоставлено не было.

К слову, сам факт работы Берии в контрразведке был известен ещё задолго до начала событий 1953 года. Например, за 20 лет до этого он в письме члену политбюро ЦК ВКП (б) Григорию Орджоникидзе подробно рассказал о работе в Азербайджане. В частности, глава МВД писал, что к мусаватистам он был послан партией и что вопрос этот уже детально разбирался ещё в 1920 году. Впрочем, Серго знал всё это и ранее и, что более значимо, лично говорил об этом Иосифу Сталину.

Последний, по версии Хрущёва, к информации отнёсся спокойно: дескать, он доверял Берии.

Однако на деле Сталин всё же поручал изучить «шпионское прошлое» руководителя НКВД в 1937 году.

По итогам анализа был сделан вывод, что Берия работал в мусаватистской разведке как минимум с ведома высокопоставленных коммунистов на Кавказе, а следовательно, не являлся изменником.

Но и понять логику обвинителей, по приговору которых Берия в итоге был расстрелян, в принципе несложно. Она становится очевидной даже при первом взгляде на протокол допроса подозреваемого. По их мнению, работа в органе, который подчиняется приказам иностранных спецслужб, была тождественна работе на другие государства. Хотя по факту такая связь — не самая очевидная. Мог ли быть Берия шпионом? Да, мог. Однако был ли он им на самом деле? Итоги двух разбирательств, проведённых по этому поводу, как мы видим, оказались противоречивыми.

Вопрос, мог ли Берия быть английским агентом, всегда будет вызывать споры в обществе. И достоверный ответ на него, скорее всего, найти уже не удастся — слишком запутанной получается история и слишком мало документальных доказательств можно задействовать в споре. Так что всегда сторонники той или иной точки зрения смогут подобрать аргументы за и против.