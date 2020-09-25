Почему старообрядцы никогда не посещают общепит

Лидия Ананьева в своей книге «Крестьянская история» писала: «…в семьях старообрядцев пользоваться посудой, которой пользовался кто-то другой, было не принято». Эта традиция сохранилась среди староверов до сих пор. Каковы же ее корни?

Посуду бьют и в столовые не ходят

Михаил Перевозчиков в своем произведении «Староверы», утверждает, что те (особенно, это касается людей пожилого возраста) ни за что не дадут постороннему напиться из своих кружек: для них они держат специальную мирскую посуду. И по сей день бытует мнение, что староверы даже выбрасывают или разбивают посуду, из которой попил или поел чужак.

Однако иерей Олег Гаврилов уверен в том, что разумный человек вряд ли будет бить стаканы возле своего дома (или тем более внутри него), а после собирать осколки, рискуя пораниться. Кроме того, если бы староверы действительно так поступали, то они разорились бы на одной посуде.

Тем не менее обычай, согласно которому сторонники старообрядческих течений не приемлют пользования своей посудой чужими людьми, действительно существует. Именно поэтому они и в самом деле не едят из одной тарелки и не пьют из одной чашки с чужаками, зачастую не трапезничают в гостях, не посещают столовые и другие учреждения общепита. Возникновение же этого обычая объясняется несколькими причинами.

Что такое «мирщение»?

Прежде всего данная традиция связана с отношением старообрядцев к иноверцам, коих они считают «еретиками». В среде староверов существует такое понятие как «мирщение», то есть осквернение через внешний мир, а в частности посредством контакта с теми, кто исповедует другую религию. «Мирщение» касается многих сфер жизни старообрядцев.

Например, старообрядцы-беспоповцы никогда не парились в бане вместе с «еретиками» и не брали воду из тех колодцев, которыми те пользовались.

А так называемые федосеевцы, купив продукты на рынке, в обязательном порядке читали после этого специальные молитвы («торжищно брашно»).

Поэтому и посуду, которой хоть раз попользовался посторонний, старообрядцы считали оскверненной, нечистой. По их мнению, иноверцы являются людьми, отошедшими от Бога.

В книге «Малый Соборник» сообщается: «Все от еретиков скверно». Всякое общение с «еретиками», а уж тем паче совместную трапезу, запрещали еще многие авторитетные священники прошлого.

Так, Иоанн Златоуст писал: «… кто с еретиками вместе ест, то он называется врагом Христовым».

Болезни и эпидемии

Между тем имеется и другое, практическое объяснение такому обращению с посудой, побывавшей в руках посторонних людей. Дело в том, что раньше староверы в большинстве своем жили далеко от городов (чаще всего они перебирались в Сибирь), а потому в случае болезни не имели возможности вовремя обратиться за медицинской помощью.

Не пользуясь одной посудой с пришлыми людьми, старообрядцы просто оберегали себя и своих домашних от заражения и распространения различных заболеваний. Именно такой точки зрения придерживается писатель Михаил Перевозчиков. «Ведь по таежным скитам, бывало, вспыхивали эпидемии, вымирали целыми семьями» — пишет автор.