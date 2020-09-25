Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Запретный перманганат калия: куда и почему пропала марганцовка 

BigPicture.ru 46 минут назад
Куда и почему пропала марганцовка
Фото: BigPicture.ru
Перманганат калия многие десятилетия выручал сотни тысяч людей. Но внезапно он пропал из аптек. Почему так случилось?
Кроме того, марганцовка, до того, как ее запретили к безрецептурной продаже, служила для обеззараживания воды у туристов и при купании новорожденных. Ее использовали вместо йода как антисептик: обработанные крепким 0,5%-ным раствором раны и язвы на коже быстрее заживали.
Перманганат помогал избавить ноги от потливости, подсушивая кожу. И этот же эффект способствовал быстрому заживлению везикул (пузырьков) при ветрянке. Ангину и гингивит (воспаление десен) также лечили с помощью полосканий.
Садоводы и огородники знают, что обработка семян и корней раствором перманганата повышала всхожесть и укоренение, а поврежденные луковицы цветов хорошо зимовали и не гнили до весны. Если растения начинали гнить после прорастания, то землю также поливали марганцовкой. И вдруг этот черный порошок перестали продавать в аптеках.
В 2007 году марганцовку запретили к свободной продаже. Как выяснилось, используя ее, многие и не догадывались о том, что она очень опасна.
Во-первых, перманганат калия при попадании на слизистую человека в виде кристаллов, мог вызывать ожог.
Во-вторых, дети давно поняли еще одну опасную особенность марганцовки и стали делать из нее «бомбочки». KMnO4 относится к разряду легковоспламеняемых и взрывчатых химических соединений. Именно поэтому в свое время эту соль продавали в маленьких флакончиках.
И в третьих, марганцовка стала применяться при изготовлении первитина, который среди людей с наркотической зависимостью назывался «винтом».
Министерство здравоохранения внесло марганцовокислый калий в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». Но это не значит, что купить его невозможно.
Марганцовку не запретили полностью — просто сейчас требуют от предпринимателей организовать соответствующие условия для хранения, как для взрывчатых веществ.
Кроме того, предприниматель или его сотрудник обязаны вести строгий учет продажи каждой единицы и отчитываться. Поскольку цена перманганата не так уж и высока, многие владельцы аптек просто отказались его покупать, чтобы не иметь лишних проблем.
BigPicture.ru: последние новости
Оплата долга ребенком и карьера при дворе: как жилось кормилицам в разные эпохи Оплата долга ребенком и карьера при дворе: как жилось кормилицам в разные эпохи Княгиня полуночи: загадка Евдокии Голицыной, хозяйки Петербургского салона Княгиня полуночи: загадка Евдокии Голицыной, хозяйки Петербургского салона Людоеды Йоханнес и Пилле: история эстонского Ганнибала Лектера и его супруги Людоеды Йоханнес и Пилле: история эстонского Ганнибала Лектера и его супруги
Комментарии 18
Истории , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему нельзя отдавать честь без головного убора
Почему нельзя отдавать честь без головного убора
Пухлая кошка предпочла «умереть», лишь бы не худеть
Пухлая кошка предпочла «умереть», лишь бы не худеть
«Чернопиджачники»: каких советских бойцов так называли
«Чернопиджачники»: каких советских бойцов так называли
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Мистические находки, сделанные на дне океана
10:20
Мистические находки, сделанные на дне океана
Истории Вещи
Путешественник во времени рассказал о будущем мира
10:01
Путешественник во времени рассказал о будущем мира
Люди Истории
Пухлая кошка предпочла «умереть», лишь бы не худеть
00:34
Пухлая кошка предпочла «умереть», лишь бы не худеть
Безумный мир
Пророчество, сковавшее жизнь Пушкина
05:42
Пророчество, сковавшее жизнь Пушкина
Люди Истории
Мотоциклисты выжили, наехав на оголенный провод
04:06
Мотоциклисты выжили, наехав на оголенный провод
Люди
Побеги из тюрем, окончившиеся эпичными провалами
12:04
Побеги из тюрем, окончившиеся эпичными провалами
Люди
Что происходит на круизном судне в 12-балльный шторм
06:13
Что происходит на круизном судне в 12-балльный шторм
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение