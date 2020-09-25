Куда и почему пропала марганцовка

Перманганат калия многие десятилетия выручал сотни тысяч людей. Но внезапно он пропал из аптек. Почему так случилось?

Кроме того, марганцовка, до того, как ее запретили к безрецептурной продаже, служила для обеззараживания воды у туристов и при купании новорожденных. Ее использовали вместо йода как антисептик: обработанные крепким 0,5%-ным раствором раны и язвы на коже быстрее заживали.

Перманганат помогал избавить ноги от потливости, подсушивая кожу. И этот же эффект способствовал быстрому заживлению везикул (пузырьков) при ветрянке. Ангину и гингивит (воспаление десен) также лечили с помощью полосканий.

Садоводы и огородники знают, что обработка семян и корней раствором перманганата повышала всхожесть и укоренение, а поврежденные луковицы цветов хорошо зимовали и не гнили до весны. Если растения начинали гнить после прорастания, то землю также поливали марганцовкой. И вдруг этот черный порошок перестали продавать в аптеках.

В 2007 году марганцовку запретили к свободной продаже. Как выяснилось, используя ее, многие и не догадывались о том, что она очень опасна.

Во-первых, перманганат калия при попадании на слизистую человека в виде кристаллов, мог вызывать ожог.

Во-вторых, дети давно поняли еще одну опасную особенность марганцовки и стали делать из нее «бомбочки». KMnO4 относится к разряду легковоспламеняемых и взрывчатых химических соединений. Именно поэтому в свое время эту соль продавали в маленьких флакончиках.

И в третьих, марганцовка стала применяться при изготовлении первитина, который среди людей с наркотической зависимостью назывался «винтом».

Министерство здравоохранения внесло марганцовокислый калий в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». Но это не значит, что купить его невозможно.

Марганцовку не запретили полностью — просто сейчас требуют от предпринимателей организовать соответствующие условия для хранения, как для взрывчатых веществ.

Кроме того, предприниматель или его сотрудник обязаны вести строгий учет продажи каждой единицы и отчитываться. Поскольку цена перманганата не так уж и высока, многие владельцы аптек просто отказались его покупать, чтобы не иметь лишних проблем.