Почему считается, что Урал охраняет «нечистая сила» 

Древние уральские горы, породы которых имеют возраст больше 500 миллионов лет, издавна считались у русских людей местом не только огромных богатств, но и нечистой силы, которая эти богатства охраняла.

Урал — место жертвоприношений?

По всему Уралу таинственным образом разбросаны горы и скалы, связанные с человеческими жертвоприношениями. Это Екатеринбургские Шарташские каменные «палатки», где в скале выдолблена ритуальная чаша для сбора крови жертв, и Чертово городище под Исетью, где была кумирня древних язычников.

Подобные чаши находятся на вершине самой высокой из гор «Семь братьев и одна сестра» в районе Верх-Нейвинского завода, на утесе горы Аракульской, на правом берегу реки Богарянка Боевка и на группе камней у Московского шоссе возле Верх-Исетского завода.

Археологи находили останки жертвоприношений на Аятском озере, на Южном святилище Шайтанского озера, у озера Арганзи; в основании Усть-Вагильского холма было найдено аж 7 черепов.

Человеческие останки, имеющие следы ритуального жертвоприношения найдены в Бурановской пещере, в Усть-Катавской-II, в Смеловской-2, в Верхне-Бейдийской-2, в Сквозной, в гроте Кульметовский и во многих других, — об этом пишет археолог Юрий Борисович Сериков в статье «Человеческие жертвоприношения на культовых памятниках Урала».

Казалось бы — дела давно минувших дней. Но нет! В 2013 году возле Ганиной ямы на языческом капище бывший силовик Арсен Байрамбеков убил несколько бездомных. На алтаре он перерезал жертвам горло и кропил кровью кумирню. Затем прикапывал тела на время, а позже доставал их и пытался оживить. У Байрамбекова была и сообщница — некая «жрица» Татьяна Соловьева

Православные священник утверждают, что в Екатеринбург — центр сатанистов, которые постоянно приносят в жертву своему богу животных. Они устраивают кумирни прямо возле храмов РПЦ

Урал — родина маньяков?

Их действительно много для одного региона.

В 1930-х года в Сверловске был задержан 15-летний школьник, убивший восемь детей и покушавшийся на жизнь еще десяти. Самому маленькому мальчику было всего три года. 16 января 1940 года маньяка расстреляли.

С 1982 по 1988 год на Урале действовал маньяк Николай Фефилов, который убил семь женщин. После того, как его поймали, его самого задушил сокамерник.

В 2006 году был арестован Дмитрий Каримов , который убил семь женщин, одна осталась жива и стала свидетелем на суде.

Осенью 2006 года Екатеринбург терроризировал маньяк-убийца, оказавшийся прапорщиком ФСО Романом Замулиным — он насиловал и душил молодых женщин.

«Новоуральским маньяком» прозвали Евгения Петрова , который наводил ужас на жителей Урала пять лет, убив за это время 11 девочек и юных девушек. Только две жертвы сумели спастись.

Место странных культов

На Урале до сих сохранилась закрытая и антиобщественная секта «Ильинцев-еговистов»*, который почитают бога Егову, который вполне телесен и якобы борется с дьяволом в мире, не верят в существование души и духов, зато надеются обрести с помощью Еговы бессмертие.

Культ был основан в конце XIX века неким военным Ильиным, который попытался объединить в учении христианство и иудаизм и утверждал, что Христос был «одним из воплощений» Еговы.

Они до сих пор подбрасывают местным жителям брошюрки с проповедями. Огромное количество сектантской литературы привозится из Казахстана.

Чем они занимаются «ильинцы»* на самом деле и как далеко проникли в структуры власти — неизвестно.

Здесь же находятся центры родноверия, секта «Орда»*, в которой больных людей лечат уксусом и гипнозом; бажовцы, которые считают героев сказочника Бажова добрыми помощниками, которые помогают богине Матери мира бороться «со злом», отделения «Родовой державы Русь»* и прочих странных и очень опасных течений.

Место проведения ядерных испытаний

Урал со всех сторон окружен полигонами, где проходили испытания ядерного оружия — начиная от самых первых испытаний в 1950-х годах XX века на Тоцком полигоне, где испытания шли даже на людях (проект «Снежок»), и заканчивая операцией «Тайга», целью которой было чередой ядерных взрывов развернуть северные реки Пермской области на юг — на помощь хлопководам Средней Азии; было это еще при Никите Сергеевиче Хрущеве.

С восточной стороны Урала подземные испытания ядерного оружия проводили в Ханты-Мансийском автономном округе уже в конце XX века.

Взрывы гремели в районах поселков Игрим, Лемпино, Пальяново, под городками Лянтор и Пыть-Ях. Мощность самого большого заряда составила 22 килотонны.

Урал — место, куда падают метеориты

15 февраля 2013 года над городом Челябинском взорвался крупный метеорит, который прозвали Чебаркульским. Энергия взрыва по подсчетам NASA составила от 300 до 5000 килотонн, что в двадцать раз больше чем ядерная бомба, которая стерла с лица Земли Хриросиму. Метеорит вызвал разрушения в городе, от взрыва пострадало больше 2 000 человек. Однако это не единственный космический гость Уральского региона.

17 мая 1990 года упал метеорит «Стерлитамак», который оставил после взрыва кратер 10 метров в диаметре и глубиной в четыре метра.

При взрыве метеорита очевидцы чувствовали, как земля закачалась. В кратере были найдены две каменные глыбы весов по 10 килограммов.

1 февраля 1956 года в 8:30 пролетел еще один «гость», его видели жители Нижнетуринского района, поселков Ис и Косья. От гула дребезжали стекла и дрожала земля под ногами. Метеорит упал на западном склоне Уральских гор в Широковское водохранилище.

*-организация, запрещенная на территории РФ