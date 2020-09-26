Выяснилось, что нельзя говорить по телефону

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал о том, что нельзя говорить незнакомцам по телефону. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что по телефону нельзя раскрывать никакой конфиденциальной информации. Например, кодов из СМС и паспортных данных.

Он добавил, что даже сотрудники банка при звонке не могут запрашивать номера карты и кодовые слова. Куканов опроверг известный миф о том, что нельзя говорить слово "да" по телефону, якобы мошенники смогут взять кредит или сделать перевод денег, записав голос. На самом деле для подобных операций требуется двухфакторная аутентификация и для ее выполнения нужно владеть еще и номером телефона.

Кроме того, при общении с сотрудником банка, мошенник не сможет использовать заранее записанные фразы.