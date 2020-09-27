Герой Кавказа Хаджи Мурaт ( Гaджи Мурaд ) родился около 1817 года в селе Хунзaх (ныне Дагестан) и в юном возрасте познал горечь утрат и поражений, когда коварный имам Гамзaт-бек расправился с аварскими ханами, заманив их к себе, а затем перебив; свидетелем расправы стал брат Хаджи Мурaта – Осман.

После убийства ханов Гамзат-бек занял Хунзах, завладев имуществом ханов, но сам пал жертвой заговора – его убили в мечети заговорщики-авaрцы, а тело выбросили прочь. При этом погиб брат Осман, а юный Хаджи Мурaт возглавил аварцев, осадивших ханский дворец, в котором укрылись воины Гамзат-бека.

Раскол

Эти события раскололи аварцев надвое – одни остались верны имаму Шaмилю, другие отшатнулись от мюридов и стали сотрудничать с русскими. Среди противников мюридизма оказался и Хаджи Мурaт. Хунзaх на короткое время возглавил Аслaн-хан из Казикума, который был с русскими в хороших отношениях и снабжал российскую армию провиантом, а затем – Мухаммед-Мирза-Хан. Однако им было сложно соперничать с влиятельностью Мурата, которого русские вскоре назначили управляющим Аварией, – об этом в «Истории Аварии» пишет дагестанский ученый Мурат Магомедов. Неизвестно, какие интриги плелись за спиной у Мурaта, но вскоре временным правителем Аваристана стал Ахмед-хан, который решил «убрать» молодого соперника и обвинил Мурaта в сношениях с Шамилем. В 1840 году Мурaт был арестован русскими, его дом сравняли с землей, а имущество – разграбили. Его самого было велено выслать в Тeмир-Хaн-Шуру (современный Буйнакск), но на пути туда Хаджи Мурaт сбежал, спрыгнув со скалы и утянув за собой двух охранников, к которым был прикован цепью. Его спасло то, что он упал на одного из конвоиров; Хаджи сломал ногу, но остался жив и сумел добраться до жилья.

У мюридов

Хаджи Мурaту оставалось примкнуть к имаму Шaмилю, – по сути, русские подтолкнули его к этому. После перехода Хаджи к мюридaм российская армия надолго потеряла контроль над горными районами Дагестана. Десять лет Мурaт был наибом – помощником имама, приводил в трепет врагов набегами. Против него направляли хорошо обученные отряды, посылали наемных убийц, но все было бесполезно. Князь Михaил Сeмeнович Вoрoнцов писал о нем, как о человеке «безумной» смелости, который не знает страха и соединяет в себе хитрость и прекрасное знание местности. Одним из самых наглых набегов Хаджи Мурaта стал угон армейских лошадей из русского гарнизона в Дешланаре, который был совершен молниеносно и без жертв, а чтобы сбить врагов со следа, Хаджи приказал подковать коней наоборот. Его называли храбрецом из храбрецов и удальцом из удальцов; о его находчивости и неуловимости ходили легенды, ему завидовали соратники и уважали враги.

И снова русские

Но воинская удача капризна, отвернулась она и от Мурaта. Все началось с подозрений Шамиля, что Мурaт может стать ему соперником, а закончилось неудачной военной операцией в Тaбaсaрaне (по мнению историков, поход был сразу обречен на неудачу). После неудачной попытки его ареста Шaмилем и захвата в заложники его семьи Хаджи Мурaт был вынужден сдаться русским. Возможно, он надеялся договориться, чтобы ему дали солдат и оружие для похода на Шамиля, но надежды не сбылись. Русские больше не верили горцу; его держали как пленника при дворе в Тбилиси. Поскольку его семья по-прежнему находилась в заложниках, Хaджи Мурaт решился бежать в горы. Есть и другая версия историков – возможно, сдача Мурaта в плен была частью плана Шамиля по внедрению во вражеский стан своего шпиона. Поскольку русские больше не доверяли Мурaту, дальнейшее его пребывание в Тбилиси стало бессмысленным. В 1852 году опальный наиб бежал в горы с четырьмя ближайшими соратниками, но был настигнут казаками близ местечка Онджaлы (территория современного Азeрбайджана у границы с Грузией) и убит в схватке с превосходящими силами противника. Говорят, он лично убил не менее 17 казаков и сам получил 12 огнестрельных ранений.

Судьба останков

Известно, что тело Мурата было похоронено в селении Тaнгыт в Гахском районе (Азeрбайджaн), а голова была отрезана «неизвестным». Ее, как свидетельство смерти Мурaта, отослали сначала в Буйнакск, где располагался штаб Кавказской армии России, а затем, заспиртовав, отправили в Тифлис, где показывали, как диковинку, в анатомическом театре. Вчерашние враги с любопытством и ужасом взирали на голову наиба. Затем голову отвезли в Санкт-Петербург, где ее с любопытством осмотрел император Николай I, а затем ее сохранностью занялся известный хирург и анатом Николай Иванович Пирогов . Далее следы останков аварского вождя терялись, пока в 1959 году его череп случайно не нашли работники Военно-медицинской академии. О том, что перед ними именно голова легендарного наиба, ученые поняли по надписи прямо на черепе, которая была сделана на двух языках – арабском и русском. В этом же году череп был передан в Музей антропологии и этнографиии, где его как «экспонат 119» выставляли в экспозиции. В 2000 году началась информационная компания по возвращению останков Мурата на родину. Ее возглавил депутат Госдумы от Дагестана Омар Омаров , а инициативу поддержали работники музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна». Были поданы судебные иски; в 2001 году по настоятельной просьбе бывшего депутата Государственной думы Надиршаха Хачилаева, предположительные останки Хаджи Мурата были убраны из экспозиции музея в запасники.

С 2015 года в России действует комиссия по захоронению головы аварского лидера и по возможному перезахоронению его тела. В комиссию входят ученые, историки, представители Министерства культуры РФ МИД . Заинтересованность в захоронении останков проявляют азербайджанские дипломаты, исламское духовенство, глава Чеченской Республики Рaмзaн Кaдырoв и потомки самого Хаджи Мурaта, – за захоронение останков в 2017 году высказывался правнук вождя аварцев Магoмeдaрип Гaджимурaдoв.