Известно, что тело Мурата было похоронено в селении Тaнгыт в Гахском районе (Азeрбайджaн), а голова была отрезана «неизвестным». Ее, как свидетельство смерти Мурaта, отослали сначала в Буйнакск, где располагался штаб Кавказской армии России, а затем, заспиртовав, отправили в Тифлис, где показывали, как диковинку, в анатомическом театре. Вчерашние враги с любопытством и ужасом взирали на голову наиба. Затем голову отвезли в Санкт-Петербург, где ее с любопытством осмотрел император Николай I, а затем ее сохранностью занялся известный хирург и анатом Николай Иванович Пирогов
. Далее следы останков аварского вождя терялись, пока в 1959 году его череп случайно не нашли работники Военно-медицинской академии. О том, что перед ними именно голова легендарного наиба, ученые поняли по надписи прямо на черепе, которая была сделана на двух языках – арабском и русском. В этом же году череп был передан в Музей антропологии и этнографиии, где его как «экспонат 119» выставляли в экспозиции. В 2000 году началась информационная компания по возвращению останков Мурата на родину. Ее возглавил депутат Госдумы
от Дагестана Омар Омаров
, а инициативу поддержали работники музея-усадьбы Льва Толстого
«Ясная Поляна». Были поданы судебные иски; в 2001 году по настоятельной просьбе бывшего депутата Государственной думы Надиршаха Хачилаева, предположительные останки Хаджи Мурата были убраны из экспозиции музея в запасники.