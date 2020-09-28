Россиянам рассказали о вреде дождевиков и сапог

Экспертным мнением поделилась врач-дерматолог, терапевт Лариса Алексеева.

С наступлением дождливой погоды многие россияне предпочитают даже в городе носить дождевые плащи и резиновые сапоги, однако делать этого не стоит.

«В мегаполисе, я считаю, нецелесообразно ношение дождевиков и резиновых сапог, потому что можно носить зонтик, есть, где укрыться, есть транспорт. Дождевики — это крайняя мера, подходящая для дачи или похода за грибами. Такая одежда вредна, в ней нарушена теплорегуляция. Может подняться артериальное давление, ткань не пропускает воздух, могут развиваться кожные болезни, невралгии, если оказаться на сквозняке, быстро можно подхватить ОРЗ», — рассказала в интервью радио Sputnik Алексеева.

Врач подчеркнула, что в резиновых сапогах ноги сильно потеют, воздух почти не циркулирует, что создает благоприятную среду для развития грибковых заболеваний.

Также она отметила, что сапоги — холодная обувь, в ней легко простудиться. Если на улице дождь, лучше отдать предпочтение кожаной обуви на толстой подошве. Что же касается куртки — надо выбирать одежду из дышащей ткани: куртку на синтепоне или пухе с капюшоном. Она тонкая, но при этом удерживает тепло — в отличие от дождевика такая куртка не создает эффекта «парника».