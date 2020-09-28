Почему враги так боялись русских штыков 

Холодное оружие сопровождает человека большую часть известной нам истории. Уже тысячи лет люди, вооружившись мечами, саблями, топорами, шпагами или кинжалами, "колют, рубят, режут" друг друга. Наши с вами предки не отставали в этом деле.

Все виды холодного оружия можно разделить по принципу его действия на следующие категории: рубящие — мечи, топоры; режущие — сабли и шашки; колющие — рапиры, штыки, кортики; колюще-режущие — шпаги и кинжалы; рубяще-режущие — палаши и ятаганы и ударно-дробящие — палицы, булавы и кистени.

В зависимости от культуры того или иного этноса, географической местности, где он проживал, а также наличия там торговых путей его представители использовали определенное оружие.

Так, с IX-X веков у северных народов и народностей европейской части России распространение получили преимущественно мечи т.н. «скандинавского» типа. Изготавливали их из тигельной стали. Они достигали в длину 80 см и весили около килограмма. Применение такого оружия подразумевало нанесение размашистых рубящих ударов с целью пробить доспехи врага. Воины в данном случае больше полагались на свою силу.

Аналогичный принцип действия имел место при использовании топоров и секир, причем с помощью последних за счет их длинной рукояти можно было цеплять противника и сбрасывать его с коня на землю. Секиры наносили страшные по силе удары.

Ещё одним излюбленным оружием мужского населения центральной Руси была булава. Она даже попала в былины: входила и в снаряжение богатыря Ильи Муромца. Булава представляла собой деревянную или маталлическую рукоять с насаженным на нее тяжелым шаром из какого-нибудь крепкого материала, иногда для эффективности снабженным шипами. От ее мощного удара не спасали ни щит, ни доспехи. Палица, по сути, была дубинкой с утолщенным навершием, которое перевешивало рукоять и могло быть укреплено металлом.

Кстати, булава выполняла не только прикладную функцию, она могла также служить символом власти, как, например, у казаков в Запорожской Сечи.

Режущее холодное оружие пришло к нам от южных народов. Русские переняли его у хазар. Оно прижилось на Руси с IX века, так же как и меч.

Сабля отличается от меча тем, что её клинок не прямой, а изогнутый, а заточка односторонняя или полуторная (т.е. одна из сторон клинка в верхней его части заточена только наполовину). При этом клинок, если он изготовлен из дамасской стали, может легко изгибаться и сразу восстанавливать начальную форму.

Таким оружием, очевидно, пользовались в основном конные воины. И распространение оно получило преимущественно на юге и юго-востоке, где из-за жаркого климата тяжелые доспехи были крайне неудобны, а большие открытые пространства были раздольем для конников.

Так, известно, что во время Смуты гражданин Козьма Минин и князь Пожарский имели при себе сабли, причем клинки для их оружия были сделаны на Востоке. На сабле Козьмы Минина стоит клеймо «Сделал мастер Ахмет из Каира».

С развитием огнестрельного оружия тяжелые латы и доспехи как средства защиты потеряли свою актуальность, поэтому уже в конце XV и начале XVI веков грубая сила начала уступать ловкости и скорости, а рубящее и дробящее оружие уступило место колюще-режущему.

При работе с саблей главное внимание уделялось технике удара, важна была и острота клинка. Русские солдаты перенимали и оттачивали технику фехтования и применения режущего оружия, особенно в эпоху Кавказской войны. Так, например, всей стране был известен генерал Яков Петрович Бакланов, причем не только как талантливый военачальник, но и как первоклассный фехтовальщик: появился даже термин «шашечный удар Бакланова». По воспоминаниям очевидцев, «удар был с оттяжкой, и генерал мог развалить всадника от плеча до седла».

Ну а самым удобным холодным оружием для массового пользования, повергавшим в ужас и обращавшим в бегство лучшие армии мира, стал у русских колющий штык.

Пехотинцы, набранные из крестьянских семей, не обучались с детства держать оружие и не имели достаточной оружейной культуры. Но они с детства работали в поле и одним из орудий их труда были вилы, которыми они укладывали снопы сена. Когда новобранец попадал на службу, он не умел ни фехтовать, ни метко стрелять, зато в совершенстве мог орудовать штыком — для этого были развиты все навыки. Особенность удара штыком: после укола солдат слегка опускал винтовку, которая играла роль древка, и фактически выпускал кишки врагу. А то, что русский штык был четырехгранным и раны после него не заживали, делало его поистине страшным оружием.

Исходя из всего вышесказанного, становится ясно, что нельзя сказать определенно, какие народы владели холодным оружием лучше, а какие хуже. Выбор холодного оружия зависел от географии и культуры.