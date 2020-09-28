Раскрыта тайна мнимых фото девушек в самолетах

Пользовательница сети раскрыла тайну мнимых снимков девушек в частных самолетах. Об этом сообщает издание Metro.

Знаменитости стали массово публиковать фотографии и ролики, позируя на борту роскошного самолета. В частности, такими кадрами поделились популярная блогерша Кеннеди Симон (Kennedy Cymone) и известная в TikTok модель Азра Миан (Azra Mian).

Однако юзерша с никнеймом @MaisonMelissa опубликовала коллаж в своем Twitter-аккаунте, на котором запечатлены декорации, выполненные в виде роскошного самолета. На фото изображены лакированный стол и кожаные кресла белого цвета, стоящие на ковровом покрытии у иллюминатора.

«Я узнала, что популярные в соцсетях девушки снимаются для Instagram в студии, которая выглядит как частный самолет. Я в шоке — все, что мы видим, может оказаться фейком», — написала @MaisonMelissa в своем посте. Другие пользователи разделили ее мнение в комментариях под публикацией.

По информации издания, описанная фотостудия находится в Лос-Анджелесе, где ее можно арендовать за 64 доллара (пять тысяч рублей) в час.

Ранее в августе девушка рассказала правду о снимках своей мнимой роскошной жизни. Так, например, по ее словам, она сделала фото в бизнес-классе самолета, когда ее пересадили туда на 20 минут из эконом-класса, поскольку ее брату стало плохо во время перелета.