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Раскрыта тайна мнимых фотографий девушек в роскошных самолетах 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта тайна мнимых фото девушек в самолетах
Фото: Lenta.ru
Пользовательница сети раскрыла тайну мнимых снимков девушек в частных самолетах. Об этом сообщает издание Metro.
Знаменитости стали массово публиковать фотографии и ролики, позируя на борту роскошного самолета. В частности, такими кадрами поделились популярная блогерша Кеннеди Симон (Kennedy Cymone) и известная в TikTok модель Азра Миан (Azra Mian).
Однако юзерша с никнеймом @MaisonMelissa опубликовала коллаж в своем Twitter-аккаунте, на котором запечатлены декорации, выполненные в виде роскошного самолета. На фото изображены лакированный стол и кожаные кресла белого цвета, стоящие на ковровом покрытии у иллюминатора.

«Я узнала, что популярные в соцсетях девушки снимаются для Instagram в студии, которая выглядит как частный самолет. Я в шоке — все, что мы видим, может оказаться фейком», — написала @MaisonMelissa в своем посте. Другие пользователи разделили ее мнение в комментариях под публикацией.

По информации издания, описанная фотостудия находится в Лос-Анджелесе, где ее можно арендовать за 64 доллара (пять тысяч рублей) в час.
Ранее в августе девушка рассказала правду о снимках своей мнимой роскошной жизни. Так, например, по ее словам, она сделала фото в бизнес-классе самолета, когда ее пересадили туда на 20 минут из эконом-класса, поскольку ее брату стало плохо во время перелета.
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