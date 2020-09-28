«Войны не избежать»: история конфликта в Карабахе

Конфликт между Арменией и Азербайджаном длится уже десятки лет, причиной конфликта стала земля Нагорного Карабаха. Этническое противостояние мeждy армянами u ɑзeρбɑйджɑнцɑмu усугубилось противостоянием территориальным пo пoʙoдy ɑнклɑʙа. С годами конфликт становился все более ожесточенным, а вопрос о том, чья земля, так и остался без ответа. «Рамблер» попытался выяснить, с чего начался конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Нагорный Карабах — это регион Закавказья, расположенный в восточной части Армянского Нагорья. Исторически он был частью Армянского царства, народ воспринимал эту землю как центр своего культурного наследия. Но в 1747 году территория региона перешла под управление Карабахского ханства. В тот момент произошло массовое заселение тюрков, которые исповедовали ислам. По итогам русско-персидской войны 1805 года, территория Нагорного Карабаха вошла в состав Российской Империи.

В1918 году контроль над Карабахом получила Азербайджанская Демократическая Республика, это вылилось в конфликт между Арменией и Азербайджаном. Военные действия длились до 1920 года, армянские войска постоянно подавляли. Некоторые спорные территории удалось разделить, но конфликт, который касался Нагорного Карабаха, так и остался нерешенным. Армения не хотела уступать столь важный для себя объект.

Присвоение Карабаха Азербайджану кроется во внешнеполитических причинах. Поддержание хороших отношений с тюрко-мусульманской частью населения повлияло на выход СССР из международной изоляции. Окончательным решением войны стало введение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана в качестве автономии, правда, никого такое решение не устроило.

В сентябре 1988 года начались первые вооруженные столкновения между армянами и азербайджанцами в самом Карабахе. Недовольство политикой Горбачева, культурные и религиозные отличия населения, а также банальное неприятие, в котором "варились" жители, проявлялось в митингах и послужило началом гражданской войны.

При этом условная автономия позволила армянскому народу «сохраниться» на территории Карабаха. Несмотря на все попытки советского государства повлиять на ассимиляцию азербайджанцев, перепись 1989 года показала, что армян в Карабахе проживает 76,9%, а азербайджанцев всего 21,5%.

Перевес отразился и на результатах референдума, когда почти все население региона проголосовало за независимость от Азербайджана (результаты остались не признанными). Развал Советского Союза оголил и усугубил проблемы автономии Карабаха, так как военного подкрепления больше не предвиделось. Освободившиеся от внешнего влияния страны в очередной раз не смогли прийти к соглашению.

В 1991 году Карабах был провозглашен республикой, что вызвало очередной виток военных действий. Кровопролитные бои продолжались до 1994 года, пока представители Армении, непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана не подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. Однако соглашение неоднократно нарушалось.

27 сентября 2020 года пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил о крупномасштабной провокации со стороный Азербайджана. Баку и Ереван вводят режим военного положения.