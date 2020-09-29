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Почему на флагах стран почти нет фиолетового цвета 

Анастасия Иванова 1 час назад
Почему на флагах стран почти нет фиолетового цвета
Фото: depositphotos.com
До некоторого времени не было ни одного государства, которое бы использовало в своей символике фиолетовый оттенок. «Рамблер» расскажет, почему.
Вплоть до XIX века фиолетовый пигмент считался очень дорогим. Дело в том, что его получали из пурпурного красителя, а сам пурпур извлекали из редких морских моллюсков семейства иглянок, которые обитали лишь у побережья Ливана. Чтобы изготовить 70 грамм красителя, требовалось выловить 10 тысяч моллюсков. В III веке нашей эры один килограмм шерсти, выкрашенный в фиолетовый цвет, оценивался в 50 тысяч динариев, в переводе на современные деньги — около 10 тысяч долларов.
В то время одежду фиолетового цвета могли себе позволить только самые богатые люди, чаще всего это были королевские особы, однако далеко не все. В 275 году император Аврелиан не позволил своей жене купить платок стоимостью 300 тысяч динариев. По подсчетам историков, цена платка была эквивалентна 56 тысячам долларов. Поэтому покрасить флаги в фиолетовый оттенок было не под силу ни одному государству.
Однако все изменилось в 1856 году, когда 18-летний химик Уильям Генри Перкин создал синтетический пурпур. И к концу XIX века фиолетовый цвет стал общедоступным.
На сегодняшний день есть лишь два независимых государства, на флаге которых используется фиолетовый цвет: Доминикана и Никарагуа. У первого изображен попугай Сиссеру с фиолетовой грудью и головой, а у второго фиолетовый цвет входит в состав радуги.
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