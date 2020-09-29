Придуманные истории, в которые поверили миллионы

Нет, это не история про щеночков далматина, которых вот-вот утопят. Эти истории облетели весь мир, о них есть статьи в Википедии, их транслировали уважаемые ученые… Но на самом деле ничего этого не было. Вот самые популярные обманы, в которые поверил весь мир. И верит, кстати, до сих пор!

Письмо Джулии Робертс

На днях один сайт выложил текст, якобы принадлежащий Джулии Робертс, в котором звезда предлагает всем отказаться от макияжа и прекратить делать косметические процедуры, обращать больше внимания на внутреннюю красоту и отказаться от стремления соответствовать чужим идеалам.

Вполне себе позиция, хорошие формулировки, в считанные часы «письмо Джулии Робертс» разлетелось по соцсетям.

Мы ничего не имеем против естественного старения и отказа от макияжа. Загвоздка в том, что никакого письма Робертс не писала. Это фейк, подделка, ложь.

Несколько фраз выдернуты из поста Робертс, который она написала в сентябре 2015-го года, подписав собственное фото без макияжа в Инстаграм, но смысл искажен до неузнаваемости.

Сфабриковано письмо удачно, вовремя и на злобу дня, так что люди, не усомнившись ни на секунду в том, что звезда, много лет рекламирующая декоративную косметику, могла заявить подобное, кинулись жать на кнопку репоста. Мы привыкли доверять сетям. И не только обычные интернет-пользователи, но и великие умы попадались в эту ловушку.

Прощальное письмо Габриэля Гарсиа Маркеса

«Прощальное письмо» появилось в Интернете в далеком 1996 году, когда Габриэль Гарсиа Маркес был жив и здоров. Написал его малоизвестный мексиканский писатель под псевдонимом Джонни Велч, и никакого отношения к прощанию письмо не имело — это просто художественное произведение.

Господь, если бы у меня еще оставался кусочек жизни, я бы не провел бы ни одного дня, не сказав людям, которых я люблю, что я их люблю. Я бы убедил каждого дорогого мне человека в моей любви и жил бы влюбленный в любовь.

Я бы объяснил тем, которые заблуждаются, считая, что перестают влюбляться, когда стареют, не понимая, что стареют, когда перестают влюбляться! Ребенку я бы подарил крылья, но позволил ему самому научиться летать. Стариков я бы убедил в том, что смерть приходит не со старостью, но с забвением. Я столькому научился у вас, люди, я понял, что весь мир хочет жить в горах, не понимая, что настоящее счастье в том, как мы поднимаемся в гору.

Маркес был возмущен приписыванием ему авторства текста и неоднократно публично опровергал утверждения, будто именно он написал это письмо.

«Что меня убивает — это то, что все думают, что я могу так писать», — сокрушался великий писатель.

Тем не менее в апреле 2014 года, когда маэстро покинул наш мир, всколыхнулась новая волна популярности, и письмо начало триумфальное шествие по страничкам пользователей соцсетей. Маркес же никаких прощальных писем нам, к сожалению, не оставил.

Юбилейная речь Чарли Чаплина

На своем 70-м дне рождения великий актер якобы произнес прекрасный текст, мудрые мысли.

«Когда я полюбил себя, я понял, что тоска и страдания — это только предупредительные сигналы о том, что я живу против своей собственной истины. Сегодня я знаю, что это называется быть самим собой. Когда я полюбил себя, я понял, как сильно можно обидеть кого-то, если навязывать ему исполнение его же собственных желаний, когда время еще не подошло и человек еще не готов, и этот человек — я сам. Сегодня я называю это самоуважением.

Когда я полюбил себя, я перестал желать другой жизни и вдруг увидел, что жизнь, которая меня окружает сейчас, предоставляет мне все возможности для роста. Сегодня я называю это зрелость. Когда я полюбил себя, я понял, что при любых обстоятельствах я нахожусь в правильном месте в правильное время, и все происходит исключительно в правильный момент. Я могу быть спокоен всегда. Теперь я называю это уверенность в себе.

Когда я полюбил себя, я перестал красть свое собственное время и мечтать о больших будущих проектах.

Сегодня я делаю только то, что доставляет мне радость и делает меня счастливым, что я люблю и что заставляет мое сердце улыбаться. Я делаю это так, как хочу, и в своем собственном ритме. Сегодня я называю это простота. Когда я полюбил себя, я освободился от всего, что приносит вред моему здоровью — пищи, людей, вещей, ситуаций. Всего, что вело меня вниз и уводило с моего собственного пути.

Когда я полюбил себя, я перестал всегда быть правым. И именно тогда я стал все меньше и меньше ошибаться. Сегодня я понял, что это скромность. Когда я полюбил себя, я прекратил жить прошлым и беспокоиться о будущем. Сегодня я живу только настоящим моментом и зову это удовлетворением. Когда я полюбил себя, я осознал, что ум мой может мне мешать, что от него можно даже заболеть.

Но когда я смог связать его с моим сердцем, он сразу стал моим ценным союзником. Сегодня я зову эту связь мудрость сердца. Нам больше не нужно бояться споров, конфронтаций, проблем с самими собой и с другими людьми. Даже звезды сталкиваются, и из их столкновений рождаются новые миры. Сегодня я знаю, что это — жизнь. "

Опять же прекрасный текст, мудрые мысли. Только Чаплин умер за 24 года до появления этого текста. Потому что на самом деле это фрагмент книги Ким и Элисон Макмиллен «Как я окончательно полюбила себя».

Напутствие от Мерил Стрип

«— Я больше не собираюсь терпеть многое, и не оттого, что я стала заносчивой или высокомерной, нет, лишь потому, что я достигла определенного жизненного этапа — этапа, на котором я больше не хочу тратить время на то, что не удовлетворяет меня, или на то, что задевает меня, причиняя мне боль».

«— Я больше не собираюсь терпеть цинизм, чрезмерную критику, жесткие требования любого рода. У меня больше нет желания удовлетворять тех, кому не нравлюсь я, любить тех, кто не любит меня, и улыбаться тем, кто не станет улыбаться мне в ответ. Я больше не посвящу ни единой минуты тем, кто лжет или пытается манипулировать мною. Я решила больше не существовать в притворстве, лицемерии, лжи и дешевой, неискренней похвале.

Я больше не потерплю ни частично образованных, ни заносчивых ученых. Я не собираюсь разбираться со сплетнями, я терпеть не могу конфликты и сравнения. Я верю в то, что мир состоит из противоположностей, в то, что мир разнообразен, поэтому я стараюсь избегать людей с характером жестким, не способным приспособиться к окружающему.

Я презираю предательства и неверность в дружбе. Я не смогу поладить с теми, кто не способен на настоящий комплимент, не способен ободрить и вдохновить своими словами, не смогу поладить и с тем, кто не любит животных. Преувеличения утомляют меня. И да, помимо всего прочего, я больше не потерплю тех, кто не заслуживает моего терпения».

Даже мы почти поверили! Но на самом деле автор этих слов — португальский писатель и лайф-коуч Хосе Микард Тексейра.

А в сети его высказывание «склеилось» с Мерил Стрип и вовсе по забавной случайности: блогер выложила текст, сопроводив его фото Мерил Стрип и отметив, что для нее (блогера) Мерил Стрип является живым воплощением сказанного. Текст блогера никто не прочел, а цитата «полетела» по интернету вместе с фотографией.

Напутственная речь Курта Воннегута

Приведем лишь фрагмент, найти полную версию вам не составит труда (там довольно много текста).

«Дамы и господа выпускного класса 97 года, Пользуйтесь защитным кремом от солнца. Если мне дозволено дать вам один совет на будущее, то он несомненно будет таков. Польза солнцезащитных кремов была подтверждена учеными, тогда как остальная часть моего совета основывается лишь на собственном ухабистом опыте. Уж поверьте. Наслаждайтесь силой и красотой вашей молодости. Э-э-э, не суть. Вы все равно не поймете, о чем я толкую, пока они не начнут угасать.

Но поверьте, лет через 20, глядя на свои фотографии, вы поймете, сколько возможностей было открыто перед вами и как замечательно вы смотрелись.

Нет у вас лишнего веса — все это фантазии. Не беспокойтесь о будущем. Или беспокойтесь, только помните, что толк от всех ваших переживаний такой же, как помощь от жвачки при решении сложных математических уравнений. Настоящие сложности в вашей жизни — то, о чем вы даже никогда не думали, что внезапно поражает вас в четыре вечера одним обычным четвергом».

BigPicture.ru

Эта история — вообще розыгрыш. Летом 1997 года журналистка Мэри Шмич написала этот текст для «Чикаго Трибьюн». Статья имела большой успех, и один из приятелей Мэри скопировал текст и отправил по электронной почте своим друзьям.

Вот только в теме письма он смеха ради написал «Напутственная речь Курта Воннегута». Эффект превзошел все ожидания.

Текст разлетался по миру с невообразимой скоростью, Курта Воннегута поздравляли с потрясающей речью, узнавали в тексте «характерные для писателя стилистические обороты» и «ироничную самобытность».

Даже жена Воннегута попалась на удочку! Когда слухи докатились до самого писателя, он опроверг, конечно же, свое авторство, но процесс стал уже неуправляемым. Журналистка тоже неоднократно высказывалась по этому вопросу, но ее никто не слушал. Текст гуляет по Сети до сих пор!

Слова бразильского онколога о болезни Альцгеймера

«Сегодня в мире мы вкладываем в пять раз больше денег в лекарства для мужской потенции и в силикон для женской груди, чем в лечение от болезни Альцгеймера. Через несколько лет у нас будут старухи с большими грудями и старики с крепким членом, но никто из них не сможет вспомнить, для чего это нужно».

Фразу (безусловно, остроумную) приписывают лауреату Нобелевской премии, онкологу из Бразилии по имени Драузиллио Варелла. Начнем с того, что такого человека не существует. Есть бразильский онколог Драузио Варелл, но он никогда не получал Нобелевской премии и не произносил этих слов. Да и они сами лживы: на исследования болезни Альцгеймера, разработку лекарств и проведение клинических испытаний тратится в среднем в 2 раза больше денег, чем на пластическую хирургию (всю, включая инъекции) и средства для потенции.

Фото Америки без лесов

Изображение американского континента из космоса — покрытого лесами в 1978 году и пустынного в 2012 году — побило в соцсетях все рекорды популярности.

BigPicture.ru

На самом деле это два фото, которые NASA сделало в 2002 и 2012 годах разными камерами, установленными на разных спутниках и под разным углом. Оба снимка сильно отфотошоплены: это видно по изменяющемуся цвету океана. Так что ужасались мы совершенно напрасно.

Очень короткая история о вражде и дружбе

Пласидо Доминго — уроженец Мадрида, а Хосе Каррерас — из Каталонии. По некоторым политическим причинам в 1984 г. они стали врагами. В контрактах обоих певцов было записано, что в какой бы стране мира не состоялся их концерт, каждый из них будет выступать только в том случае, если другой не будет приглашен».

«Однако в 1987 г. у Каррераса появился более серьезный противник, чем Пласидо Доминго. Каррерасу был поставлен диагноз: лейкемия! Он прошел несколько курсов лечения, таких как пересадка спинного мозга и переливание крови, для чего ему потребовалось летать в Соединенные Штаты один раз в месяц. В таком состоянии он не мог работать.

Когда его финансы почти истощились, он узнал об одном фонде в Мадриде, деятельность которого была направлена на поддержку людей, страдающих лейкемией.

Благодаря помощи фонда «Хермоза» Каррерас победил свою болезнь, и его песни, без которых он себе не представлял свою жизнь, зазвучали вновь.

Когда Хосе Каррерас решил участвовать в работе фонда, он обнаружил, что учредителем «Хермозы», главным спонсором и президентом являлся Пласидо Доминго.

Певец также узнал, что этот фонд с самого начала был создан специально для того, чтобы поддержать больного певца. Пласидо Доминго пожелал сохранить анонимность, потому что не хотел оскорблять чувств Каррераса, который бы никогда не обратился за помощью к своему врагу. Встреча двух недругов состоялась на одном из концертов в Мадриде.

BigPicture.ru

Хосе Каррерас прервал выступление и, смиренно опустившись на колени у ног Доминго, перед всей публикой попросил прощения у своего бывшего врага и поблагодарил его. Пласидо поднял его и крепко обнял. Это было началом замечательной дружбы двух великих теноров.

Когда репортер спросил Пласидо Доминго, почему тот создал фонд «Хермоза» для своего врага и продлил жизнь единственному исполнителю, который мог соперничать с ним, его ответ был кратким и определенным:

«Потому что такой голос мы не можем потерять…»

В 1987 году Хосе Каррерас действительно заболел лейкемией, но через год успешно излечился от нее, не прибегая к помощи каких-либо фондов. Фонда «Хермоза» не существует в принципе. А Доминго и Каррерас — давние друзья.

Парадокс нашего времени

«Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем высокие строения, но низкую терпимость, широкие магистрали, но узкие взгляды. Тратим больше, но имеем меньше, покупаем больше, но радуемся меньше. Имеем большие дома, но меньшие семьи, лучшие удобства, но меньше времени. Найдите время для любви, найдите время для общения и найдите время для возможности поделиться всем, что имеете сказать. Потому что жизнь измеряется не числом вдохов-выдохов, а моментами, когда захватывает дух».

Эту проникновенную цитату приписывают американскому сатирику Джорджу Карлину и репостят аж с 2008 года. Сам Карлин сразу же опроверг свое авторство, однако историю «приправили» ложью о том, что сатирик написал эти слова, потрясенный скоропостижной смертью жены, и пустили гулять по Сети. Лишь немногим удалось откопать оригинал: это изданный в 1995 году сборник молитв, проповедей и монологов «Точно сказанные слова» протестантского пастора Боба Мурхеда.

Массачусетский эксперимент

«Аарон Платновский болел когнитивно-энфазийным расстройством. Он считал, что он жираф. Ни логические доводы, ни сравнение его фотографии с изображением жирафа не помогали. Он был уверен в этом абсолютно. Он перестал разговаривать, отказывался принимать обычную пищу, кроме листьев».

«Доктор Роджерс попросил одного знакомого биолога написать небольшую статью, в которой более-менее научно описать недавнее ошеломительное открытие ученых: в природе существуют жирафы, которые практически ничем не отличаются от людей. То есть отличия есть — чуть больше сердце, чуть меньше селезенка, но и поведение, и внешний вид, и даже образ мыслей совершенно совпадают.

Ученые не разглашают эту информацию, чтобы не допустить паники, а эту статью должен сжечь любой, кто ее прочтет. Больной успокоился и социализировался. К моменту судебного процесса он работал аудитором в крупной фирме в Колорадо. Увы, суд штата счел доктора Роджерса шарлатаном, а эксперимент — бесчеловечным. Его приговорили к высшей мере».

BigPicture.ru

Это якобы фрагмент статьи из газеты The Massachusetts Daily Collegian, в которой позже было опубликовано якобы предсмертное письмо доктора Роджерса.

Правда же состоит в том, что не существовало ни доктора Джеймса Роджерса, ни Аарона-жирафа, ни Массачусетского университета психологии и невропатологии, в котором якобы происходил эксперимент, ни такой газеты.

Мужчина на фото — писатель и журналист Хантер Томпсон. А история — розыгрыш писателя Александра Шамарина.

Он решил проверить доверчивость друзей и выложил на свою страничку в facebook эту фотографию и сочинил историю от и до. Подписчики начали делиться впечатляющим постом, и сегодня Google находит почти 7 тысяч страниц с описанием Массачусетского эксперимента.

Эти истории лишний раз доказывают: любая правильно и интересно поданная информация в Сети может оказаться ложной. Нашим сознанием, увы, не так уж сложно манипулировать. Поэтому прежде, чем нажать кнопку «репост», проверь источник и сохраняй критичность мышления! Ну или поделись нашей статьей: в ней точно нет ни слова неправды.