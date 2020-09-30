Что запрещено делать 30 сентября

Сегодня верующие вспоминают святых великомучениц, трех сестер Веру, Надежду и Любовь. Рассказываем, какие запреты существуют на этот день.

Согласно легендам, во времена язычников жила христианка София. У женщины было три дочери, которых она назвала именами христианских добродетелей – Надежда, Вера и Любовь.

Из-за веры Софью вместе с детьми схватили и пытали, требуя отречься от Христа. Однако они не согласились сделать это, тогда девочек убили. София похоронила детей и молилась у могил, пока Бог не призвал ее.

На Руси этот день считается женским праздником. 30 сентября было принято чествовать и угощать пирогами всех женщин и девочек с именами Вера, Надежда, Любовь и Софья.