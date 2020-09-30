Спасти заложников: тайна советской операции в Бейруте 

Автоматчики расположились почти у ворот посольства. Когда подъехали две машины с дипномерами, начали стрелять. 30 сентября 1985 года в Бейруте террористы захватили четырех советских граждан.

Заложниками стали два офицера советской резидентуры, дипломат и врач посольства СССР в Ливане. Один из четверых при захвате был ранен. Через несколько дней его изувеченный труп нашли возле городского стадиона.

Гиена от "друга"

Ответственность за похищение взяла на себя неизвестная исламская организация. Террористы обещали убить заложников, если СССР не выполнит их требования. Главное заключалось в том, чтобы Москва надавила на дружественный ей Дамаск, и сирийская армия прекратила воевать с палестинскими боевиками на севере Ливана.

Первой в работу по освобождению включилась разведка. Выяснилось: среди сторонников похищения оказался "дорогой друг" советского народа Ясир Арафат — председатель Организации освобождения Палестины. А среди исполнителей — два охранника Арафата по прозвищам "Гиена" и "Хадж".

© AP Photo / Ясир Арафат

Заложников передали в руки запрещенной в России организации "Хезболлах" , перевозили с места на место. Советская разведка шла за ними по пятам. Вычислили тюрьму, в которой трех оставшихся в живых содержали в ужасающих условиях. Штурмовать ее было нельзя — людей в подвале убили бы немедленно. Пришлось идти на уступки. По просьбе СССР Сирия действительно приостановила действия в Ливане. Но заложников не отпустили. Попробовали поговорить с Арафатом — тот поклялся, что заплатит любой выкуп, лишь бы советские люди вернулись домой. Однако в перехваченном телефонном разговоре с похитителями сказал другое: держать всех до моего личного сигнала. Шел 28-й день после захвата. И тогда решили встретиться с главой "Хезболлы".

Конец терпению

Это был шейх Фадлалла — основатель организации и теоретик террора. К нему направился резидент службы советской внешней разведки в Бейруте Юрий Перфильев. Он не был уверен, что выйдет живым от приветливого бородача 50-ти лет. Рассказывает историк спецслужб Николай Долгополов

"К шейху никто никогда не приходил с требованиями, тем более с просьбой помочь что-то выяснить да еще из советской разведки: это был редчайший случай. Сначала он сказал про заложников: им поможет аллах. Перфильев ответил: возможно, аллах и поможет, но мы бы хотели, чтобы помогли и вы, потому что именно вы задумали это похищение. Мы проявили максимум терпения, однако ему может прийти конец".

"Конец" советский переговорщик описал по-восточному витиевато. Сказал шейху почти на улыбке, что в жизни всякое бывает. Бывает, например, какая-нибудь ракета случайно отклоняется от курса и по ошибке ударяет в такое-то место. Или вот еще в такое. Среди "точек" назвал даже резиденцию аятоллы Хомейни.

© AFP 2020 / Gabriel Duval /// Иранцы приветствуют аятоллу Хомейни в Тегеране. 2 февраля 1979

Фадлалла вздрогнул и заверил: аллах этого не допустит. Через два дня после разговора три заложника вернулись в посольство.