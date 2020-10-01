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Сколько заработал СССР на нефтяном кризисе 1973 года 

Русская семерка 1 час назад
Сколько заработал СССР на нефтяном кризисе 1973 года
Фото: Русская семерка
Поговорка «кому — война, кому — мать родна» весьма точно и полно описывает ситуацию, в которой оказался СССР в связи с мировым нефтяным кризисом 1973 — 1974 годов. Четвёртая арабо-израильская война вызвала эмбарго на поставки ближневосточной нефти западным странам, Советский Союз стал практически монопольным поставщиком энергоресурсов и заработал на этом много нефтедолларов.

Поддержали Израиль? Сидите без бензина!

США и страны Западной Европы в очередном арабо-израильском конфликте однозначно выступили на стороне Израиля, что вызвало понятный гнев арабов, снабжавших Запад столь необходимой нефтью. К 1973 году Ближний Восток обеспечивал до 66% поставок нефти.
Ситуация развивалась молниеносно. Уже 8 октября 1973 года, на второй день войны Судного дня, в Вене сворачиваются переговоры по цене нефти между арабской организацией стран-экспортёров, АОПЕК, и основными потребителями.
Через восемь дней цены на нефть взлетают до 7,15 долларов/баррель, хотя в течение шестидесятых годов она держалась на уровне 3-4 доллара/баррель.
Двадцатого октября король Саудовской Аравии Фейсал заявил о прекращении поставок нефти в США, Западную Европу и Южную Африку. Решение поддержали другие арабские страны, включив в список стран под нефтяным эмбарго и Японию.
На западных АЗС выстроились многокилометровые очереди, ряд стран ввёл ограничения на суточное потребление бензина личным автотранспортом. Автопром среагировал практически мгновенно и предложил рынку городские малолитражки вместо роскошных, но прожорливых лимузинов, пользовавшихся спросом в 50-60-е годы.
Самое главное, рост экономики был невозможен без потребления колоссального количества бензина и других нефтепродуктов. Запад начал искать выход.

На капиталистах заработать не грех

И тут на авансцену выходит СССР. Первое в мире социалистическое государство было не против заработать на противоречиях в стане своего глобального капиталистического противника. Благо, в Восточную Европу уже были протянуты нефтепроводы, крупнейший из которых — «Дружба» — завершил в 1974 году строительство второй ветки. При этом поставки в страны СЭВ осуществлялись по ценам в 3-4 раза ниже рыночных, а тут возникла возможность получать полновесные доллары.
Протянуть трубы чуть дальше не составляло труда, как и начать строительство новых, для чего, кроме советских граждан, привлекали чехословаков и болгар. С ними начали поступать в товарных количествах товары, ранее недоступные советскому народу.
В СССР шла Девятая пятилетка (1971 — 1975), коррективы внесли по ходу. Началось освоение Сибири, в первую очередь — нефтяных месторождений.

Возобновилось прерванное ещё при Сталине строительство Байкало-Амурской магистрали.

Пошли инвестиции в обновление основных фондов промышленности, началась массовая закупка технологий на Западе. Этому не помешала даже пресловутая поправка «Джексона-Вэника», она касалась узкого ассортимента оборудования и технологий.
Доходы от экспорта нефти достигали $200 млрд в год, госбюджет лопался от денег. Партия и правительство решили направить существенную часть нефтяных доходов на улучшение благосостояния населения.
В первую очередь, активизировалось жилищное строительство, в том числе — на селе. Включая дома, предназначенные для сельских учителей. Строились новые школы и детские сады. Согласно постановлению ЦК КПСС, план на 1974 — 1980 год предусматривал пуск в эксплуатацию школ на более, чем 7 млн учащихся.
Впрочем, выросли закупки СССР продуктов и товаров народного потребления, прежде всего — в социалистических странах. Наступило изобилие, ранее невиданное в стране. Именно середина — конец семидесятых годов считается «золотым временем» Советского Союза.
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Истории , КПСС
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