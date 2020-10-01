Почему Гитлер обвинил Гиммлера в предательстве 

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер до последнего дня надеялся, что ему удастся стать руководителем постгитлеровской Германии. С 1942 года он вел закулисные переговоры с западными союзниками СССР, целью которых был сепаратный мир.

Гнев Гитлера

По всей видимости, Адольф Гитлер давно знал, что за его спиной верхушка Третьего рейха пытается наладить контакты с Западом. Вполне возможно, в этих переговорах принимал участие и сам фюрер, видя, что война с Советским Союзом Германией проиграна. Во всяком случае, обнародовать свои взаимоотношения с американцами и англичанами по поводу будущего Третьего рейха в планы Гитлера не входило.

Поэтому когда 28 апреля 1945 года за два дня до своего самоубийства фюрер узнал о том, что британские СМИ сообщили на весь мир о контактах Гиммлера с Западом, Гитлер был взбешен. Составляя предсмертное завещание, он письменно лишил рехсфюрера всех постов, исключил из партии. «Должностной сепаратизм» подчиненного, как указал смертельно обиженный Гитлер, был не чем иным как предательством лично фюрера — Гиммлер и Геринг посмели вести переговоры, не спросив пока еще первого человека в стране.

Замыслил он побег

Громовые раскаты завещания мертвого Адольфа Гитлера по поводу предательства Генриха Гиммлера уже некому было слушать — Третий рейх доживал последние дни, фашистская Германия агонизировала. Своим завещанием Гитлер назначил преемником главнокомандующего нацистским Военно-морским флотом Карла Дёница. Дёниц занимал пост рейхспрезидента вплоть до подписания 7 мая акта о капитуляции Германии.

Гиммлер сунулся, было, «по вопросу трудоустройства» к Дёницу, но рейхспрезидент отказал опальному рейхсфюреру в предоставлении даже самой ничтожной правительственной должности. Гиммлеру не оставалось ничего другого, как бежать от наступающих войск союзников.

Никому не нужный рейсхфюрер хотел пересечь датскую границу. По паспорту этот невзрачный человек в унтер-офицерской форме полевой жандармерии теперь значился Генрихом Хитцингером. Паспорт был настоящий, его обладателя, внешне напоминающего Гиммлера, расстреляли за несколько дней до 20 мая, дня, с которого начался «побег» рейхсфюрера из Германии.

Гиммлер бежал не один, вместе с ним находились четверо помощников — лечащий врач Карл Гебхардт, адъютант Гротман, руководитель одного из подразделений СД Отто Олендорф и начальник секретариата Гиммлера Рудольф Брандт. Беглецы успели перейти на другой берег Эльбы. Но уже 21 мая в небольшом населенном пункте Нижней Саксонии Мейнштедте они были задержаны патрулем английской полиции, состоявшем из двух бывших советских военнопленных — Василия Губарева и Ивана Сидорова . В официальных сообщениях говориться, что Губарев и Сидоров поймали трех, а не четверых беглецов. Кто, на каком этапе и при каких обстоятельствах откололся от группы Гиммлера, не уточняется.

Как беглецов чуть не отпустили

Губарев и Сидоров увидели подозрительную троицу, переходившую лесную дорогу. По-немецки приказали остановиться. Немцы бросились бежать. Губарев выстрелил из винтовки в воздух. Один из беглецов стал на месте, другие хотели скрыться. Немцев еще раз устно предупредили. Наконец все трое остановились.

Задержанных привели к начальнику английского патруля, тот посмотрел на их документы. По бумагам выходило, что немцы лечились в госпитале. Один из арестованных, самый убогий на вид, был с перевязанным глазом и палочкой — якобы с больной ногой. Англичане решили отпустить всех трех — таких жалких вояк несуществующих гитлеровских армий вокруг были тысячи.

Губарев и Сидоров запротестовали и настояли на отправке задержанных в специальный фильтрационный сборный пункт, расположенный в районе Люнебурга. Советские солдаты вместе с англичанами сопровождали пленных.

Гиммлеру позволили отравиться?

По версии англичан, самый невзрачный из задержанных, «косой», убогий малорослик по прибытии в лагерь сам признался, что он Генрих Гиммлер. Англичане доложили об этом наверх, допрашивать необычного пленного пришли особисты союзников. Перед допросом Гиммлера обыскали и нашли ампулу ядом. Когда врач, осматривавший задержанного, заметил у него во рту предмет, похожий на ампулу, Гиммлер раскусил емкость с цианистым калием — смерть наступила мгновенно.

Есть еще одна версия последних минут Гиммлера, она исходит от английского капрала Гарри Джоунса, оставившего воспоминания о задержании нацистского преступника. Тот утверждал, что Гиммлер раскусил ампулу с ядом при других обстоятельствах. Якобы рехсфюрера опознали сами англичане, а когда Джоунс заявил Гиммлеру о разоблачении, пленник покончил с собой.

Труп Гиммлера закопали неподалеку от лагеря. Потом тело эксгумировали, чтобы провести более тщательное исследование и удостовериться в принадлежности останков именно рейхсфюреру СС.

Есть версия, что англичане не особо заботились о сохранности представителя элиты Третьего рейха, — поскольку Гиммлера задержали советские военнослужащие, его должны были выдать СССР. А тогда рейхсфюрер мог бы многое рассказать о том, с кем и как он вел переговоры о заключении сепаратного мира.