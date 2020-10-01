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О чем на самом деле поется в песне «Hafanana» 

Александра Нечаева 1 час назад
Одним из главных музыкальных хитов конца 1970-х годов стала песня с необычным названием «Hafanana», исполнял которую темнокожий исполнитель из Мозамбика Африк Симон. Каждый знал зажигательную мелодию и подпевал Симону, произнося, как казалось, непонятный набор звуков. Но, оказывается, эта незатейливая на первый взгляд песенка, имела весьма серьезный социальный подтекст. О чем на самом деле пел темнокожий исполнитель, рассказывает «Рамблер».
Симон Африк, как уже было сказано, родился и вырос на Мозамбике. И песню свою он исполнил на языке тсонга, распространенном на юге Африки. Разумеется, европейцы язык не понимали, считая, что композиция создана просто из набора некоторых запоминающихся забавных звуков и призвана лишь развлекать. Однако, оказалось, что это вовсе не так. Африк пел о том, что люди, независимо от цвета кожи, равны и призывал не враждовать, а делать «хафанана». На русский язык одним словом это понятие перевести невозможно, но если говорить о смысле, то оно означает «не отвлекаться на всякую ерунду, просто жить и расслабиться».
Соответственно хит «Hafanana» призывал людей всех рас просто жить в мире, смотреть на вещи проще и радоваться жизни, не создавая лишних проблем ни себе, ни другим.
Впоследствии этот хит Африка Симона стал негласным гимном о расовом равноправии.
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Истории , Видео
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