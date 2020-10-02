Многие хотя бы раз в жизни сталкивались с подобной неприятностью: бумажные купюры оказались в стиральной машинке вместе с вещами, или же банкноты промокли насквозь после того, как вы попали под проливной дождь.
Возможно ли спасти деньги в данной ситуации? Вполне. Однако делать это следует с особой осторожностью. Как именно? Расскажет "Рамблер".
Самый простой вариант - положить купюры на теплую батарею. Но если банкнот слишком много, или же у вас отключено отопление, есть и другой способ.
Хорошо расправьте купюры и разложите их на полотенце, которое впитает лишнюю влагу. Накройте деньги еще одним полотенцем и оставьте их в помещении, где есть свежий циркулирующий воздух. Если полотенец нет, сделайте все то же самое при помощи салфеток.
Другой лайфхак: если вы не хотите оставлять купюры на столе в таком виде, их можно поместить между двумя белыми чистыми листами бумаги и вставить в тяжелую книгу. Таким образом, они не только избавятся от лишней влаги, но еще и расправятся под прессом.
А вот фен или утюг использовать для сушки противопоказано. Эти приспособления за счет своей высокой температуры могут привести к изменению цвета чернил и их повреждению.