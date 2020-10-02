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Как нацпроект «Культура» прививает взрослым и детям любовь к чтению 

Мира Маркина 1 час назад
Как нацпроект «Культура» прививает детям любовь к чтению
Фото: Фотограф: Александр Алексеев
На днях в Мурманске, Мончегорске и Апатитах в рамках национального проекта "Культура" открылись три модельных библиотеки. Уникальность каждой из них заключается в том, что они совсем не похожи на библиотеки в привычном для нас понимании. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Одной из отличительных особенностей Центральной детской библиотеки Мурманска №15 стал настоящий робот, который встречает посетителей, помогает им ориентироваться в учреждении, проводит экскурсии и с удовольствием отвечает на разнообразные вопросы детей.
Несмотря на то, что помещение библиотеки небольшое, она способна удовлетворить все потребности подрастающего поколения. Одни дети могут уединиться в комфортном месте для чтения, другие — воспользоваться одним из компьютеров для создания реферата, а третьи заняться творчеством.
Надо отметить, что многофукнциональная библиотека появилась не только у мурманчан, но и у жителей Мончегорска и Апатит.
В Центральной детской библиотеке Мончегорска робота нет. Однако здесь можно найти медиа-зал "Цифра" с зоной 3D лектория и лабораторию "Фокус", в котором дети могут получать научно-популярные знания в области естественных наук. Здесь есть как микроскопы и приборы для научных опытов, так и интерактивная песочница. Вдобавок к этому в библиотеке находятся мини-планетарий, фотозона и видеостудия с хромакеем. Теперь в библиотеке юные мончегорцы смогут не только найти необходимую книгу, но и разнообразно провести досуг.
Фотограф: Александр Алексеев
В ЦБС Апатит в рамках нацпроекта "Культура" также провели ремонт, обновили мебель и оборудовали библиотеку по последнему слову техники. К примеру, здесь будут проводиться занятия по 3D-моделированию с использованием 3D-принтера, 3D-сканера и 3D ручки. Кроме того, посетители библиотеки смогут воспользоваться швейными машинками и даже очками виртуальной реальности.
Фотограф: Александр Алексеев
Руководители библиотек убеждены: привлекать детей к чтению необходимо при помощи технологий и современного оборудования. Кроме того, они отмечают, что библиотека давно перестала быть местом, созданным исключительно для чтения. Модельные библиотеки подходят и для удаленной работы, и для встречи с друзьями, и для проведения мероприятий, — и это одно из их главных преимуществ.

"Здесь удалось найти удивительно правильное сочетание традиционной библиотечной атмосферы и современных технологических решений. В библиотеках появились оборудованные выставочные пространства, площадки для детей, зоны для кинопоказов, лекций, презентаций и концертов, организованы комфортные пространства для развития, творческой самореализации, отдыха и неформального общения. До конца 2020 года будет открыта еще одна библиотека — в Ловозерском районе",

— заключила замминистра культуры РФ, администратор нацпроекта «Культура» Ольга Ярилова.
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Истории , Александр Алексеев
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