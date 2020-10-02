Зачем Гитлер держал возле себя 15 девушек 

Сложно представить, каково это — жить в страхе, что любая еда может быть отравлена. Именно с таким ощущением жил Гитлер. Именно поэтому он создал «ядовитую бригаду», в которую входило 15 девушек. «Рамблер» расскажет об этой истории подробнее.

Как оказалось, на протяжении двух с половиной лет группа молодых женщин в Третьем рейхе пробовала еду, которую преподносили Фюреру. Это был их ежедневный ритуал. При этом все они были настоящими, чистокровными немками — это было обязательным требованием Гитлера, который опасался, что внешние враги или кто-то из своих подмешает в блюдо яд. Обязанность девушек рассматривалась как почетная, как способ служить вождю.

Об удивительной истории этих молодых женщин мир узнал только в 2013 году, когда 95-летняя Марго Вельк, единственная уцелевшая из них, рассказала об этом журналу «Шпигель».

По словам Вельк, девушки регулярно ели овощи, рис, пасту и экзотические фрукты — по тем временам это была большая редкость. Несмотря на то, что Гитлер не ел мяса, будучи вегетарианцем, жизнь «дегустаторов» может показаться сказкой — ведь в те годы людям было нечего есть, а девушки всегда наедались досыта. Но при этом удовольствия от еды они не получали.

«Некоторые начинали плакать, как только начинали есть — так они боялись. Мы были обязаны все съедать. Потом надо было ждать час, и каждый раз мы боялись, что вот-вот нам станет плохо. И когда оказывалось, что на этот раз пронесло, мы снова рыдали — уже от радости, что уцелели»,

— делилась воспоминаниями Вельк.

Блюда девушкам приносили эсэсовцы. После трапезы они ждали час, чтобы убедиться, что с дегустаторшами все в порядке. Только после этого еду несли Гитлеру.

Так как единственной обязанностью 15-ти девушек была проверка еды на наличие яда, в остальное время они боролись со скукой. Как известно, в результате за все то время ни одна из них не отравилась.