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Безобидные жесты, имеющие двойной смысл 

Александра Нечаева 3 часа назад
Безобидные жесты, имеющие двойной смысл
Фото: Кадр из фильма "Девчата"
Иногда жесты, которые мы привыкли считать вполне приличными, таковыми вовсе не являются. «Рамблер» рассказывает, какие из них и почему стараются не уптореблять в разных странах.

“V” не значит «виктория»

Этот жест из указательного и среднего пальцев мы часто используем, когда говорим о победе, а иногда и просто в качестве приветствия. Однако в Австралии, Ирландии и Великобритании человека, обратившего в сторону собеседника ладонь со сложенными в букву «V» пальцами, примут за грубияна. Такой жест в этих странах является невербальным «заменителем» слова «отвали!».

Подзывающий жест указательным пальцем

Откровенно говоря, этот жест не слишком уместен в принципе, поскольку весьма невежлив сам по себе. Но на Филиппинах за его использование можно даже угодить за решетку. Здесь его можно употреблять лишь в отношении собак, если же вы решите кого-то подозвать к себе пальцем, то это будет означать, что вы считаете собеседника ниже себя.

Жест «Окей!»

Сложенные в букву «О» большой и указательный палец, как правило, означает «все хорошо», но, увы, не всегда. Чтобы не попасть впросак, следует знать, что во Франции, например, этот знак эквивалентен слову «ноль», следовательно, в обращении к человеку будет расценен, что вы считаете собеседника никчемным. А турки греки вообще считают этот жест вульгарным и намекающим на нетрадиционную ориентацию.
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