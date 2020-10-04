Привычки японцев, которые поразили советских солдат

Можно сказать, что впервые русские познакомились с японцами во время войны 1904 года, поэтому привычки чужого и такого далекого народа, казались нашим солдатам поразительными. Люди из страны высоходящего солнца были будто с другой планеты. Почему? Расскажет "Рамблер".

Биться до конца

Японцам с детства объясняют, что такое достоинство и честь. Вся культура построена на мудрости, служению и принципах, которыми нельзя поступаться. Поэтому их солдаты, фанатично преданные своему руководству, бились до последнего или совершали суицид, не желая проигрывать. Японцы тонули вместе со своими кораблями, а известный генерал Ноги даже совершил харакири, потому что до конца жизни корил себя за большие потери в ходе боев за Порт-Артур.

Дисциплина

Если японцы попадали в плен, то были гораздо более дисциплинированы, чем другие иностранцы. Они четко подчинялись старшему по званию в своей группе, а тот уже мог контролировать раписание и выполнение обязанностей. Они всегда безоговорочно были готовы трудиться, за что получали поощрения. Например, японцев кормили больше других, потому что те питались, в основном, рисом и мисо.

Гигиена

Японцы помешаны на гигиене, поэтому они старались мыться при любом удобном случае. Солдаты раздеться у любого водоема и начать процедуры, это смущало русских, но не мешало иностранцем. Дело в том, что в Японии не стесняются естественных нужд и тела. К слову, чистоплотность помогала им выживать и не подхватывать множество инфекций в тяжелых условиях.