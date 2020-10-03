В начале октября в социальных сетях начала распространяться информация о том, что на Камчатке в Тихом океане случилась экологическая катастрофа — вода отравлена химикатами. Знаменитая среди туристов бухта оказалась усыпана трупами обитателей океана, а вода окрасилась в желтый цвет. Первыми тревогу забили серферы, которые начали чувствовать себя плохо после занятий недалеко от Халактырского пляжа — они жаловались на жжение в глазах, першение в горле, обильную рвоту и высокую температуру. Позже в интернет просочились снимки с воздуха, на которых видно, что устье реки Таенки, впадающей в Тихий океан, также окрашено в неестественный оттенок. Как заявили власти, предполагаемым виновником загрязнения воды мог быть коммерческий танкер, который проследовал мимо пляжа. Тем не менее местные эту версию отрицают и хотят знать, что произошло на самом деле и как они могут помочь своей природе. «Лента.ру» поговорила с жителями Камчатки и узнала, что им пришлось пережить за эти дни.

Ела, организатор серферского лагеря на берегу Тихого океана

«Нам от увиденного стало не по себе»

Мы вместе с Антоном занимаемся серф-лагерем и живем на берегу океана. Примерно 10 сентября мы катались как обычно и после этого начали чувствовать себя странно — болели глаза, их щипало, была пелена и сухость. В первые дни вода была достаточно прозрачной, так что мы думали, что причиной проблем со здоровьем могли быть медузы или что-то в этом роде, но потом пришел шторм, и все сильно ухудшилось. Даже вода стала ярко-желтого цвета.

После захода в воду многих начало рвать, даже мою десятилетнюю дочь, которая также занимается серфингом. В этот день у нас был запланирован серф-трип к возвышению на четыре дня, однако пришлось все отменить, поскольку у нашего администратора и других ребят сильно ухудшилось состояние. Такое отравление получили около 20 человек, так что мы подумали, что это может быть кишечная инфекция — мало ли руки кто-то не помыл или воды не там выпил.

Но глаза у всех продолжали болеть, а ребята, которые катались даже неделю назад, сходили сегодня к врачу и получили диагноз — ожог роговицы. Мы закрыли школу, всем запретили кататься и сами не заходим в воду. Но наши знакомые, например, сегодня пошли плавать и выскочили из океана спустя полчаса, потому что у них появились те же самые симптомы — першит в горле сильно и болят глаза. Были даже люди, которые просто стояли возле океана и у них начало першить в горле. Мне многие камчатцы пишут, что им было очень плохо, несмотря на то что они даже не заходили в воду. И дышать на берегу действительно тяжело.

Цвет воды сегодня уже гораздо чище, он возвращается к своему естественному цвету, но пена на поднимающихся волнах все равно желтая, и оттенок воды неестественный. Есть еще видео, где океан очень сильно желтый, — это было снято сразу после шторма. Сегодня уже не так, но есть также запись, которую прислали мне сегодня, — и там видны темные пятна в океане. Конечно, все это, наверное, размывается течением, и концентрация конкретно в нашей бухте становится ниже, но все равно в этом нет ничего хорошего.

Сегодня Минприроды Камчатского края опубликовало ролик с Халактырского пляжа, под которым сказано, что цвет воды в океане нормальный, а воздух и пляж чистые. Нам от увиденного стало не по себе. Мы ведь тоже сегодня были на океане, собирали пробы для независимой экспертизы и видели, что ездили по пляжу какие-то люди на квадроциклах, искали мертвых животных, а потом выложили пост со словами «океан чистый, все чистое». Но это не так.

Эти люди приезжают сюда, наверное, раза три в год. Мы же живем на океане все время, мы видим все, что происходит, годами. Нас не проведешь, мы прекрасно понимаем, что происходит с нашей природой. Так что их заявление, по меньшей мере, странно, в большей степени — глупо. И вообще, мне кажется, надо это удалить

«Люди находят мертвых нерп на побережье»

Халактырский пляж — очень большой, и в каких-то его районах действительно может не быть выброшенных на берег морских обитателей. Но вот наши знакомые ребята дайвят именно в бухте Малолагерной — это место, где не так глубоко и где все эти существа живут. И там на пляже просто тонны мертвых животных. А на Халактырском пляже ничего такого не выбрасывает, потому что там глубоко.

Но вот, например, ларга — морской котик — ведет себя очень странно. Ребята были в воде и увидели, что у нерп неестественное поведение. Они обычно очень энергичные и игривые — это ни с чем не спутаешь, мы постоянно с ними катаемся и знаем, как они взаимодействуют с людьми. Но тут, как рассказал Антон, они просто проплывали рядом очень лениво, а затем, спустя несколько часов, мы увидели в сети, что люди гуляют по пляжу и находят мертвых нерп на побережье. Видимо, их выбросило на берег.

С нами уже связалось множество организаций, и даже власти взяли пробу воды и отправили на экспертизу. Только вот почему-то делают ее уже больше шести дней, обещали прислать результаты вчера, но сказали, что будут они завтра. Мы уже сами собрали все пробы — воду, песок, траву, моллюсков, как нам рекомендовали, и завтра отправляем самолетом в Москву. Когда будут результаты, не могу сказать, но мы очень надеемся их получить в скором времени.

Мне кажется, что, когда происходят экологические и техногенные катастрофы, каждый час на счету. Так что странно, что неделю делают экспертизу. Но еще более странно, что никаких действий не предпринимается уже столько времени. Дорога на пляж не закрыта, люди приезжают туда и гуляют — я думаю, что это небезопасно для их здоровья. Но, может быть, если бы они [власти] сделали какое-то заявление, то они подписались бы в собственных косяках.

Мы не знаем, кто виноват в случившемся, есть очень много версий. Но самая популярная — про полигон Козельский, где были огромные захоронения ядов и пестицидов. Также есть версия об активных военных учениях. В общем, теорий много, но большинство склоняются к военной промышленности, поскольку каких-то заводов опасных у нас нет. Да и судя по карте и снимкам, предоставленным Greenpeace, из этой реки действительно вытекает что-то.

Мы знаем, как все эти случаи у нас заминаются, и не хотим того же. Дело даже сейчас не в том, кто прав, а кто виноват. Самое ужасное, что с этим пока никто не борется, никто не ликвидирует это. Все это продолжает разливаться и растекаться по океану и отравлять его обитателей

Кристина, дайвер и организатор туров по Камчатке

«Всем понятно, что это катастрофа»

Я обратила внимание на публикации моих друзей-серферов уже давно. Они начали писать, что рядом с океаном стало сложно дышать и что после занятий у них было странное самочувствие. Но сперва все равно было как-то непонятно, что является причиной. Ведь у нас есть шторма, цветение и прочие природные явления, которые могут повлиять на состояние здоровья человека. Поскольку огласки у этого не было, судить было очень сложно — мало ли это действительно плохая погода.

Мы занимаемся туризмом по Камчатке и Курилам, так что всегда наблюдаем за океаном, знаем, как он выглядит и когда ему плохо, хоть мы и не ученые. У нас были разные версии, поскольку я дайвер, мы с друзьями, дайверами, часто обсуждаем, что происходит под водой. Думали, что это шторм, водоросли или фукусимская радиация.

Мы не можем утверждать, что это военные учения или химикаты, ведь у нас еще порядка двухсот вулканов подземных. Может, и там произошло извержение. Поэтому нам страшно, но мы не знаем, чем помочь. Хуже всего, что никто ничего не говорит, причина не установлена. У нас ведь у всех семьи, дети, и мы здесь, на Камчатке, всю жизнь пьем воду из-под крана, а также едим из океана рыбу, крабов, ежей, которых сами же и добываем.

Позже уже начали появляться публикации, которые разорвали сейчас весь мир. Я сама не погружалась за это время в воду, но мои друзья вчера ныряли и вышли из океана в слезах. Они, взрослые серьезные мужики, плакали, потому что такого не видели никогда в своей жизни. Камеры с собой никто не брал, ведь никто даже не ожидал такого. На дне океана все мертвое. Вся рыба как будто сварена и белого цвета, все ракушки, кораллы... У нас очень красивый подводный мир, гораздо красивее, чем во многих южных странах, но сейчас там все вымерло, и даже у ежей отвалились их иголочки.

На днях мы собираемся нырнуть с камерами, чтобы снять это и показать миру, что там происходит. Всем понятно, что это катастрофа. Я живу на Камчатке 34 года, всю свою жизнь, и когда я сегодня приехала на пляж, я поняла, что океан не пахнет океаном. Нет этого морского бриза. Я не знаю, что за запах был, но не тот, к которому я привыкла. Он другого цвета, по-другому выглядит, а все побережье сегодня было просто вспахано.

Нам просто хочется знать, можно ли дальше продолжать есть эти морепродукты и пить воду из-под крана. Мы не хотим знать, кто виноват, мы хотим знать, что делать и как помочь нашей природе и животным. Ведь даже они ведут себя неестественно — не хотят находиться в океане, выплывают на берег и не могут нырять под воду.

Наташа, туристка, приехала на Камчатку в серф-лагерь Snowave

«Сегодня мне поставили диагноз — ожог роговицы глаза»

Началось все недели три назад, и изначально не придавалось этому никакого значения. Мы выходили из воды, и начиналось помутнение в глазах — сперва мы, как и все, думали, что это из-за яркого солнца, отражения на воде, соли и что глаза просто не привыкли к океану. Бывает такое, что, когда долго смотришь на отражение яркого солнца, начинают болеть глаза. Спустя какое-то время это повторялось, но сухость была несильная, и в течение нескольких часов она проходила.

Но где-то неделю назад мы пошли кататься, и после занятия все ощущения были намного сильнее. Пелена в глазах была настолько обильной, что стало сложно различать предметы, появилась очень резкая сухость и боль. На Халактырском пляже всего три лагеря, и все мы общаемся между собой. Похожие симптомы были и у других ребят в других лагерях. Многих даже рвало, были проблемы с глазами, высокая температура, у кого-то начался кашель, проблемы с дыхательными путями, носоглоткой. Тогда и стало понятно, что дело в воде.

У нас также была теория, что такие симптомы появляются из-за какого-то агрессивного планктона, но когда я сходила к врачу здесь, на Камчатке, она сказала, что это явно химический ожог. Так, мне поставили диагноз — ожог роговицы глаза. Также есть подтвержденные диагнозы и у многих других серферов, не только из моего лагеря, но и из соседних. Сейчас мы начали собирать группу людей с подтвержденными диагнозами, чтобы ходить по инстанциям, поскольку это причинение вреда здоровья.

Кроме того, я сама видела изменения цвета в океане во время шторма — у меня есть даже видео, на котором вода желтого оттенка. Также я видела много мертвых животных и морских обитателей на пляже. Это были осьминоги, рыбы, лысые морские ежи, звезды.