Почему Ломоносов считал норманнскую теорию неверной

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) прославился как корифей всех наук. Особенно же заметный след он оставил в тех науках, где боролся с «немецким засильем», как это неоднократно называли потом. О борьбе Ломоносова с попытками немецких учёных «фальсифицировать русскую историю» была сложена патриотическая легенда.

Немцы и норманнская теория

Необходимо заметить, что историческая наука в XVIII столетии находилась ещё в зачаточном состоянии. Методология критики исторических источников ещё не была выработана, их сравнительно-историческое изучение только начиналось. Поэтому исторические труды были ещё практически неотделимы от чисто литературных. Крупнейшим русским историком первой половины XVIII века был Василий Никитич Татищев (1686-1750). Однако первые тома его незаконченной «Истории Российской» вышли незадолго до его смерти и не успели получить прижизненного признания. В Санкт-Петербургской Академии наук тон в изучении русской истории задавали приглашённые в Россию немцы. Пионером в этом деле стал работавший в России с 1726 по 1738 год Готлиб Зигфрид Байер. Его знакомство с русской историей, однако, было очень ограниченным, так как он не знал славянских языков и делал свои выводы, основываясь на западноевропейских источниках. Исключение составила русская Начальная летопись по Кёнигсбергскому списку, кустарно переведённая для него коллегой. Исходя из этой скудной источниковой базы, Байер выдвинул теорию о происхождении русских князей из Скандинавии, каковая (норманнская теория) на века стала господствующей в западной, да временами и в российской историографии. Теорию Байера из чувства национальной солидарности стал развивать работавший в России полвека (с 1733 по 1783 г.) Герхард Фридрих Миллер, собиратель и знаток древнерусских летописей, владевший русским языком. 6 сентября 1749 г. на торжественном заседании Академии, посвящённом тезоименитству императрицы Елизаветы Петровны, Миллер зачитал доклад «О происхождении народа и имени российского».

Почему Ломоносов обрушился на норманнскую теорию

Возможно, норманнская теория осталась бы незамеченной, если бы против неё не была начата жёсткая идеологическая борьба, а Миллер не стал её первым мучеником. С гневными нападками на немца обрушился Ломоносов. Речь Миллера запретили к печати. В дальнейшем, усилиями Ломоносова, Миллера сняли с поста ректора университета при Академии наук и разжаловали из профессоров в адъюнкты с убавкой жалованья на две трети. Миллер переехал в Москву, но и там Ломоносов не оставлял его своими преследованиями, так что Миллеру было даже запрещено публиковать свои труды. Только смерть Ломоносова в 1765 году положила конец его гонениям на Миллера. Критика Ломоносовым идей Миллера базировалась не на научных фактах, а на политических доводах. Теория Миллера отрицала возможность проповеди апостола Андрея у славян. Значит, церковь лжёт? А что тогда делать с орденом Андрея Первозванного? Чтобы исключить соблазн православных, публикацию идей Миллера следует запретить. Наконец, получается, что шведы дали русским князей, а чухонцы — имя? (Кстати, что слово Русь — финского происхождения — утверждал и Татищев). Теория Миллера «не может служить к чести Российской Академии и побуждать народ российский к наукам», — вынес Ломоносов свой вердикт, поддержанный большинством его коллег, в том числе иностранцами.

Происхождение Руси по Ломоносову

Но Ломоносову, коль скоро он ввязался в спор об истории, следовало выдвинуть альтернативную теорию происхождения русского народа и государства. В 1760 году вышел его «Краткий русский летописец» — свод справочных сведений, своего рода учебник. В это время Ломоносов уже работал, по заданию Елизаветы Петровны, над «Древней российской историей», но императрица не успела увидеть сей труд законченным, а сам Ломоносов — напечатанным. В «Древней российской истории» кто только из древних народов не выступал родоначальником русских или славян! И скифы, и венеты, и сарматы, и аланы, и варяги — все они, по Ломоносову, имеют прямое отношение к происхождению русских. Князья Рюрик с братьями были призваны из Пруссии. Основная же масса русских происходит от сарматов. «Я с Кромером согласно заключить не обинуюсь, что славяне и венды вообще суть древние сарматы, — писал Ломоносов на режущем наши глаза и слух русском языке XVIII века. — Имена аорси и роксане или россане у Страбона точное единство россов и аланов утверждают, к чему достоверность умножается, что они обои славенского поколения были, затем что сарматам единоплеменными от древних писателей засвидетельствованы и потому с варягами-россами одного корене». Ранее Татищев, разбирая этот вопрос, предположил, что сарматы были ассимилированы славянами и, таким образом, также могли стать предками русского народа, но не исключительными его предками.

Перенос польской шляхетской идеологии на Россию