Почему многие не отмечают 40 лет 

Иногда даже те, кто не верит в приметы, не празднуют свое сорокалетие. «Рамблер» расскажет подробнее о причинах, некоторые из которых кажутся достаточно обоснованными.

Стоит начать с того, что в Библии число 40 связано со многими событиями. Например, именно столько дней длился всемирный потоп. А на протяжении 40 лет Моисей и, последовавшие за ним евреи, не могли найти выход из пустыни.

Также существует легенда, в которой сказано, что после 40 лет человек человека покидает ангел-хранитель, поскольку именинник обретает жизненную мудрость и волен самостоятельно принимать какие-либо решения.

Астрологи также считают, что 40-летие лучше всего не отмечать, поскольку с этого момента и до 43 лет человек находится под сопровождением Урана. И из-за этого в его жизни могут происходить ситуации, которые изменят жизнь именинника не в лучшую сторону.

В странах Азии тоже негативно относятся к числу четыре, а значит и к 40. Местные жители убеждены, что оно приносит несчастье. Именно поэтому у них нет квартир под номером четыре, четвертых этажей и многого другого, связанного с этой цифрой.

Несмотря на все это, люди придумали способы, как все же отпраздновать 40-летие. Например, устроить праздник в честь уходящего 39 года жизни. Или посмотреть в календарь, вдруг существует другой повод, чтобы справить этот день. Также можно попросить гостей не дарить подарки с этой цифрой. Некоторые уверены, что таким образом можно избежать негативных последствий примет.