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«Пуштунка»: почему воины-афганцы носили головной убор «душманов» 

Русская семерка 7 часов назад
Почему афганцы носили головной убор «душманов»
Фото: Русская семерка
У этого головного убора несколько названий — паколь, паккуль, читрали топи. По словам известного американского историка и исследователя афганской культуры Луи Дюпре, последнее наименование в переводе с пушту означает «читральская шапка» — паколь в 80-е изготавливался в пакистанском округе Читрал. В Пакистане его носили исключительно пуштуны, поэтому еще одно название плоской шапки — «пуштунка». За своеобразную форму бойцы Советской Армии прозвали головной убор «блином».

Что он из себя представляет

Луи Дюпре в 80-е часто бывал в Афганистане как этнолог и оставил описание паколя. Ученый писал, что данный головной убор там в основном носят мужчины Нуристана, региона на северо-западе Афганистана. В 80-х годах паколь был непременным атрибутом афганского моджахеда. Лидер Северного альянса Ахмад Шах Масуд практически на всех фото— и видеосъемках демонстрировал именно шерстяную «пуштунку», что только добавило ей популярности. Традиционный паколь изготавливается из овечьей шерсти, эту шапку можно свернуть блином в жаркий период и наоборот, развернуть, закрыв уши в заморозки. Вариант паколя — шапка из хлопка. Внутри «пуштунка» обшита тонкой атласной тканью.

Чем удобна

В книге Александра Сухолесского «Спецназ ГРУ в Афганистане. 1979 — 1989» упоминается о том, что всем спецназовцам для выполнения определенных задач систематически приходилось переодеваться в «духовскую» одежду, и «пуштунка» была ее непременным атрибутом. Наиболее органично она смотрелась на выходцах из Средней Азии или кавказцах — внешне эти воины практически не отличались от представителей коренного населения Афганистана. Паколь советским офицерам и солдатам нравился своей универсальностью: изготовленный из шерсти, он весьма удобен как при ношении в палящий дневной зной, так и в холодные ночи, а также зимой — «пуштунка» фактически всесезонный головной убор. Причем, как пишет Александр Сухолесский, спецназовцы настолько привыкали к паколю, что некоторые даже спустя 20 лет после вывода советских войск из Афганистана продолжали его носить на гражданке (в книге есть фото в «пуштунке» ветерана 186-го отдельного отряда особого назначения ГРУ Сергея Жданова с соответствующей подписью) — паколь шьют на заказ, подобные предложения легко можно найти на соответствующих сайтах в интернете.

Что еще переняли «афганцы» у моджахедов

Командующий 40-й армией ограниченного контингента советских войск в Афганистане генерал-майор Борис Громов в воспоминаниях писал, что самый главный опыт, который пришлось перенимать на афганской войне у душманов — тактика ведения боя: «классические бои» в условиях горной местности этой страны были нереальными, а именно им и обучали офицеров и солдат в армии СССР. К тому же, моджахеды практиковали и навязывали «шурави» партизанские методы боестолкновений, которыми, в отличие от противника, владели в совершенстве — «духи» оправдывали свое прозвище, внезапно появляясь в самых неожиданных местах, точечно атаковали и скрывались, уходя в горы и ущелья. Советские танки и боевые машины пехоты не могли взбираться на горные вершины и даже обстрелять их — не позволял угол возвышения орудий. Советским подразделениям для придания боевым действиям наибольшей эффективности приходилось брать пример с тактики душманов — для атак формировались небольшие ударные группы, как и моджахеды, «шурави» устраивали засады на караваны, доставлявшие «духам» оружие, боеприпасы, горючее и продовольствие.
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Истории , Борис Громов , Сергей Жданов , ГРУ
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