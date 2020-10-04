Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы провоцирующие конфликты фразы 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Названы провоцирующие конфликты фразы
Фото: Lenta.ru
В русском языке есть фразы и выражения, которые могут спровоцировать конфликты. Их назвала эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова, передает РЕН ТВ.
По словам Пешеньковой, нет универсальной фразы, которая вызывала бы негативную реакцию, однако есть «несколько ответвлений», негативно окрашивающих коммуникацию. Она выделила сочетания «Ну да, да, конечно» и «Я так и думал», в которых прослеживается пассивная агрессия. Такие выражения могут вызвать внутреннее недовольство у людей, спровоцировать давление на совесть или на жалость.
Пешенькова посоветовала спрашивать у собеседника, готов ли он к обратной связи прежде, чем прокомментировать что-либо. Высказываться стоит лишь при условии, что человек дал свое согласие. Она добавила, что лучше избегать формулировок вроде «Ты должен» с обвинительными интонациями — вместо них можно сказать «Мне кажется» или «Мы можем попробовать иначе».
Ранее семейный психолог Наталья Наумова рассказала, что сложные отношения с пожилыми родителями часто складываются из-за того, что они недовольны собой, не могут решить свои проблемы, и не осознают этого. Специалистка посоветовала не пытаться изменить их характер, а принять его как данность, и не воспринимать слова родителей как обидные или задевающие.
Видео дня. Пропавшую 2 года назад женщину нашли в море живой
Последние новости
Армения опровергла заявление Баку о взятии еще одного города в Карабахе Армения опровергла заявление Баку о взятии еще одного города в Карабахе Лидер Карабаха приказал прекратить обстрел военных объектов Азербайджана Лидер Карабаха приказал прекратить обстрел военных объектов Азербайджана Число новых заражений коронавирусом в России выросло до майских показателей Число новых заражений коронавирусом в России выросло до майских показателей
Комментарии
Истории , Другое , Наталья Наумова , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Анна Ахматова всю жизнь провела лёжа
Почему Анна Ахматова всю жизнь провела лёжа
Обитель порока: неизвестные факты о Византии
Обитель порока: неизвестные факты о Византии
Старуха-процентщица: сколько лет ей было на самом деле
Старуха-процентщица: сколько лет ей было на самом деле
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Какие секреты скрывает особняк Билла Гейтса
11:11
Какие секреты скрывает особняк Билла Гейтса
Места Люди
Агрессивная белка затравила пса
00:23
Агрессивная белка затравила пса
Безумный мир
Экстремал поджег свой парашют во время полета
03:18
Экстремал поджег свой парашют во время полета
Люди
Бионические перчатки вернули артиста к музыке
00:54
Бионические перчатки вернули артиста к музыке
Люди
О чем молчат переводчики первых лиц мира
04:02
О чем молчат переводчики первых лиц мира
Люди
В Китае нашли гору, которая «откладывает яйца»
04:47
В Китае нашли гору, которая «откладывает яйца»
Места
Пропавшую 2 года назад женщину выловили из моря живой
02:41
Пропавшую 2 года назад женщину выловили из моря живой
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение