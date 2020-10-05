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Фото советской колбасы разругало пользователей Сети 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Пользователи Twitter поспорили из-за фотографии в аккаунте «Исторические Фото». На фото была изображена продавщица колбасного отдела. Собственно, спор вызвала именно колбаса.
Некоторые пользователи с ностальгией писали о незабываемом вкусе деликатеса, а другие уверяли, что продукт был некачественным и отвратительным на вкус.
20th.su

«Полкило в одни руки… СССР. 70-е», — такая подпись сопровождала фото.

Пользователь с ником @litrbolist3 написал, что в советские времена колбаса «была из чистого мяса, без химии и ГМО». Однако другие пользователи усомнились в том, что кто-то стал бы выдавать бесплатно колбасу из настоящего мяса.
Нашлись и те, кто начал критиковать современные колбасные изделия. По словам @sergey__S_A, раньше в колбасе был простой состав, а сейчас туда «напихали сои, ГМО, напичкали гормонами с антибиотиками».
Некоторые пользователи объяснили приятные воспоминания о советской колбасе тем, что раньше она была в дефиците.

«Колбаса в СССР казалась такой вкусной потому, что ее редко удавалось купить и съесть. Рецепторы языка от нее отвыкали и поэтому каждый раз она казалась божественной на вкус».

Ранее "Рамблер" сообщал о том, какую колбасу лучше не есть.
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Истории , Видео
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