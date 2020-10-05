Фото советской колбасы разругало пользователей Сети 

Пользователи Twitter поспорили из-за фотографии в аккаунте «Исторические Фото». На фото была изображена продавщица колбасного отдела. Собственно, спор вызвала именно колбаса.

Некоторые пользователи с ностальгией писали о незабываемом вкусе деликатеса, а другие уверяли, что продукт был некачественным и отвратительным на вкус.

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«Полкило в одни руки… СССР. 70-е», — такая подпись сопровождала фото.

Пользователь с ником @litrbolist3 написал, что в советские времена колбаса «была из чистого мяса, без химии и ГМО». Однако другие пользователи усомнились в том, что кто-то стал бы выдавать бесплатно колбасу из настоящего мяса.

Нашлись и те, кто начал критиковать современные колбасные изделия. По словам @sergey__S_A, раньше в колбасе был простой состав, а сейчас туда «напихали сои, ГМО, напичкали гормонами с антибиотиками».

Некоторые пользователи объяснили приятные воспоминания о советской колбасе тем, что раньше она была в дефиците.