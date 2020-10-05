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Назван самый популярный сыр у россиян 

Анастасия Иванова 1 час назад
Международная исследовательская компания Ipsos изучила пищевые привычки россиян и выяснила, какой вид сыра больше всего любят жители.
В исследовании приняли участие мужчины и женщины 2500 человек во всей России в возрасте от 20 до 50 лет. Эксперты выяснили, что 83 процента участников исследования покупают сыр раз в неделю или чаще.
Самым популярным сортом сыра в России оказался «Российский». Среди твердых сортов наибольшую популярность получили «Голландский», Гауда, Маасдам, Пармезан и Тильзитер.
А плавленный сыр обошел сыр творожный, хотя оба варианта можно намазать на бутерброд.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему нельзя есть сырную картошку.
Истории , Видео
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