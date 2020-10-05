Какой год считается самым ужасным в истории России

В истории каждого государства случаются тяжелые периоды, когда населению приходится буквально выживать. Всеми правдами-неправдами. История России знала множество таких моментов. Однако самым тяжелым для русских людей до сих пор считается 1237 год. Он коренным образом изменил течение истории, стал началом многолетней тирании завоевателей и упадка русской культуры.

Политическая ситуация накануне

До 1237 года Русь вообще не являлась цельным — в современном понимании этого слова — государством. Она представляла собой децентрализованное объединение нескольких княжеств: Муромо-Рязанского, Ростово-Суздальского, Галицко-Волынского, Смоленского, Новгородского и пр.

Да и «объединением» это довольно странное формирование назвать сложно. Никакого единства не существовало. Каждое княжество управлялось своим князем. Между собой владыки русских земель постоянно враждовали. Крупные княжества после локальных феодальных конфликтов делились на более мелкие. Перетасовка политических сил происходила непрестанно.

По утверждению академика РАН , археолога Бориса Рыбакова, в 1237 году когда-то единая Русь представляла собой 50 отдельных княжеств, раздираемых междоусобицами (по материалам книги «Рождение Руси»). Не было ни нормальных экономических отношений, но единой армии, которая могла бы защитить местное население от сильного врага.

В противовес этой разобщенной, разрываемой жадностью и амбициями князей стране на юго-востоке выросло огромное, управляемое сильной рукой Великое Монгольское государство, частью которого была Золотая Орда. Благодаря одному из своих прославленных правителей, Чингисхану, эта держава максимально расширила границы и превратилась в политическую единицу исключительной значимости.

В XIII веке Монгольская империя была самым большим государственным объединением в Евразии. Оно простиралось на 33 млн кв2 и включало всю Центральную Азию, Китай, Тибет, часть Ближнего Востока. В 1237 году к ним была присоединена часть Восточной Европы — Русь.

Шутки кончились

Южные земли Руси периодически подвергались набегам кочевников и до 1237 года. Пока государство было сильным, с ними неплохо справлялись. Однако накануне 1237-го держава была почти развалена. Вот тут-то с юга-востока на Русь и двинулись многотысячные полчища Монгольской империи. Описание тех событий оставил Василий Татищев в книге «История Российская». В своей работе он опирался на материалы древнерусских летописей.

Монгольским войском управлял потомок Чингисхана Батый. Под его началом на Русь пришло порядка полумиллиона вооруженных до зубов воинов (из книги Вадима Каргалова «Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси»). Это были опытные, закаленные во многих походах бойцы. Батый, как и его предшественники, управлял золотоордынской армией железной рукой.

Руси при всех ее феодальных распрях против такой армады было просто не устоять. Золотая Орда сметала все на своем пути. Города и деревни, не желавшие подчиняться, сжигали. К середине 1238 года захватчики стерли с лица земли несколько княжеств: Черниговское, Юрьевское, Владимирское, Углицкое и др.

На всех захваченных территориях Батый поставил наместников-баскаков. Те осуществляли управление и контролировали сбор дани с подчиненных земель. Так Русь поплатилась за долгие междоусобные войны и разобщенность. Золотоордынское иго нависло над ней почти на 250 лет. Оно привело к значительному упадку экономики, культуры и других сфер жизни славянского общества.