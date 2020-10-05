Как танкисты грелись при помощи ведра 

Как известно, в годы Великой отечественной войны системы отопления в советских боевых машинах предусмотрены не были. А ведь зимние холода были одинаково опасны как для немцев, так и для русских солдат. Как выходили из положения и обогревали пространство танков советские бойцы, рассказывает «Рамблер».

Терпеть низкие температуры особенно трудно было на привалах и после них. Боевые машины сильно промерзали и экипажу согреться уже не могли помочь ни теплые шинели, ни малое количество тепла, вырабатываемое мотором. Чтобы избавиться от холода и прогреть воздух внутри танка до комфортной температуры, придумали хитрый способ.

После привалов, на которых обычно разжигали костры, танкисты набирали тлеющие угли в металлические ведра. Их ставили внутрь танка и использовали для обогрева воздуха. Этот же способ взяли на вооружение и водители грузовиков, которые помещали ведра с углями в кабину машины.