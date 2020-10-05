Зачем в СССР пробурили самую глубокую скважину

Пробурить скважину глубиной 13 000 метров в Советском Союзе решили во второй половине XX века. Но воплотить свою идею в жизнь ученым так и не удалось. Хотя скважина на Кольском полуострове до сих пор считается самой глубокой. Так зачем же ее пробурили? Об этом рассказывает «Рамблер».

Люди издавна пытались проникнуть в недра земли: интерес представляли и полезные ископаемые и новые данные для науки. Еще в XIII веке китайцам удалось углубиться внутрь планеты на 1200 метров, ученые других стран шли по их стопам, в течение нескольких веков делая все более глубокие скважины. Во второй половине XX века рекордсменами в деле бурения скважин стали американцы: им удалось проникнуть в недра земли на 9583 метра. Советский Союз не желал отставать ученые поставили себе цель обогнать иностранных коллег. Но, разумеется, главной целью бурения глубокой скважины стал научный интерес: ученые планировали изучать ряд вопросов, в числе которых были строение земной коры, ее температура на разных глубинах и многие другие.

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В 1970 году Кольская сверхглубокая скважина была заложена. Поначалу все шло хорошо, сложности начались на глубине чуть более 7 километров, где расположились прочные слоистые породы. Бур заклинивало, стенки скважины осыпались, но несмотря на это ее продолжали бурить. Советский Союз, как и хотел, перегнал американских коллег, но останавливаться ученые не планировали.

До 1983 года Кольскую сверхглубокую скважину бурили вполне успешно, несмотря на некоторое количество аварий. Добравшись до глубины чуть более 12 000 метров, работы по бурению приостановили, возобновив их только через год: после Международного геологического конгресса в Москве. Но когда начали бурение, практически сразу обрушилась буровая колонна, бур остался в скважине. Пришлось вернуться назад: бурение вновь начали с глубины 7 километров, через несколько лет снова добрались до 12 километров и опять случился обрыв.

В 1994 году бурение Кольской сверхглубокой скважины остановили: научные эксперименты в те времена финансировать никто не желал. Скважина была законсервирована. К тому моменту удалось добраться до отметки в 12262 метра.

РИА Новости

В 1997 году Кольскую скважину включили в Книгу рекордов Гиннесса, назвав ее самой глубокой скважиной в мире. До сих пор этот рекорд никому побить пока не удалось. К сожалению, не удалось и советским ученым добраться до отметки в 13 тысяч метров, чтобы иметь возможность на этой глубине изучать процессы, происходящие в земной коре, а также рассмотреть вопрос о возможном захоронении в недрах земли промышленных отходов.