«На третий день начало сильно сушить глаза»

Катастрофа, произошедшая на Камчатке, поражает своим масштабом. Тихий океан в серьезной опасности — это стало понятно после того, как о происходящем начали писать те, кто стали свидетелями случившегося. В Сети с каждым днем появляется все больше кадров, на которых видно множество самых разнообразных безжизненных морских обитателей, которых выбросило на берег. Но помимо этого пострадали и люди. Корреспондент «Рамблера» пообщался о случившемся с девушкой по имени Тамара, которая до сих пор не может оправиться после отдыха на побережье Камчатки.

Тамара рассказала, что они с супругом поехали на Камчатку, прежде всего, ради серфинга — ведь в России это одно из немногих мест, где можно заняться этим видом спорта. Главный серф-спот находится на Халактырском пляже — именно там девушка со своим мужем и другими участниками кэмпа разбили лагерь.

По словам Тамары, проблемы начались с первого дня их пребывания — с 19 сентября. Серферы заметили, что с океана стала приходить зелено-желтая пена. А через два дня у ребят стали появляться первые симптомы.

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«На третий день начало очень сильно сушить глаза. Настолько сильно, что их было сложно закрыть, чтобы проморгаться. Также пересыхала носоглотка, в результате чего начало першить в горле, и появилась мокрота»,

— рассказала Тамара.

Еще спустя неделю на берег выкинуло мертвую рыбу, а на соседнем пляже ребята нашли кучу выброшенных морских звезд и ежей. Но серферы связали это со штормом, который был накануне.

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По приезду домой состояние Тамары резко ухудшилось, поэтому 2-го октября она обратилась к врачу. У нее усилилось потоотделение, появились усталость и головокружение, стало ломить все тело.

«Терапевт поставила мне ОРВИ, так как для постановки диагноза с отравлением, а особенно химикатами, нужны были анализы. Мне сказали, что в данном случае не подойдет обычная биохимия, а нужные мне анализы они сделать не могут (я обращалась в платную клинику в Москве). Где я могу их сдать, мне не сказали»,

— вспоминает путешественница.

Также Тамара рассказала, что обратилась к окулисту, так как у нее начались проблемы со зрением. Девушка стала плохо видеть вдаль и у нее появилась светобоязнь. Доктор, в свою очередь, проигнорировал рассказ серферши о Камчатке и поставил ей диагноз «астигматизм», отметив, что она просто слишком много сидит в телефоне. Это заключение удивило девушку, ведь у нее всегда было 100%-ое зрение, и никаких жалоб ранее от нее не поступало.

«Оба врача выписали мне кучу лекарств, но предупредили, что я могу их не покупать, так как они не будут эффективны для моего лечения — просто выписать что-то надо было. Они так и сказали. Мне было очень плохо, и я просила капельницу, чтобы хоть как-то облегчить общее состояние. Врачи сначала отказывались, убеждая меня, что она не поможет, но потом все-таки дали на нее направление. С моей подачи!»,

— поделилась Тамара.

Супруг девушки первые пару дней после возвращения чувствовал себя нормально, но 4 октября у молодого человека появилась сильная рвота. Тамара, испугавшись за мужа, тут же вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи посоветовали пить молоко и активированный уголь, признавшись, что больше ничем помочь не могут.

Тамара откровенно заявила, что уже неоднократно думала о возможных последствиях предположительной интоксикации. Ведь пока неизвестно, как в дальнейшем это может сказаться на их с супругом здоровье. Конечно, по ее словам, мысли об этом не на шутку пугают ее.

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Тем временем, глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что все взятые анализы свидетельствуют о том, что в океане нет никаких химических реагентов. По его словам, на суше они также отсутствуют.

«Скорее всего, это не техногенного происхождения. Наша академия наук говорит, что в этот период времени, в период штормов происходят какие-либо явления, связанные с повышением токсичности»,

— заявил Кобылкин.

Напомним, что ранее специалисты заявляли о том, что в воде обнаружено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж, а природоохранная прокуратура начала проверку. Данные минприроды региона подтвердили наличие мертвых морских животных на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья.