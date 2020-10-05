Почему карточная масть называется черви 

Изображение карточной масти бубны действительно похоже на старинный ромбовидный бубен, пики напоминают острые наконечники, а с крестями (трефами) и так все более-менее понятно. Вопросы вызывает масть черви, которая на картах представлена в форме сердца. Оказывается, взаимосвязь на самом деле есть. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

В старину на Руси красный цвет называли червонным. Все дело в том, что в древности и в средневековье источником красной краски было насекомое кошениль. Именно из него извлекали вещество, необходимое для изготовления кармина — красного красителя. Поскольку масть красного цвета, то ее так изначально и обозначили — червонная. А потом это название сократилось до червей.

Также известно, что в России XVIII века эта масть обозначалась как керры, в переводе с французского — сердце. Хотя в большинстве других стран карточную масть черви до сих пор называют просто сердцем.

Интересный факт, что первоначально игральные карты символизировали атрибуты рыцаря. А именно копье — это пики, меч — это крести (трефы), щит — это черви, а герб — это бубны.