Что означают татуировки моряков 

Пожалуй, только среди моряков татуировки имеют такое же важное значение, как и в местах не столь отдаленных. Это целая система знаков, которая может многое рассказать о своем владельце. «Рамблер» раскроет секреты некоторых рисунков на коже.

Есть версия, что традицию покрывать себя рисунками английские моряки позаимствовали у первобытных племен островов Океании. А так как все моряки в той или иной степени суеверны, татуировки быстро обрели сакральный смысл и стали талисманом счастливого возвращения.

Гарпун

Распространенная татуировка китобоев.

Дельфины

Такой рисунок отличает моряка-подводника.

Дракон

Эта красивая татуировка означает, что моряк бывал в портах Юго-Восточной Азии, и, прежде всего, в Китае.

Звезда

Талисман, который обеспечит верный курс и кораблю, и моряку.

Канат на запястье

Татуировка палубного матроса, который работает со снастями.

Корабль с надутыми парусами

Исторически на эту татуировку имел право моряк, обогнувший мыс Горн, крайнюю южную точку Латинской Америки.

Красный черт

Отличительная метка морских артиллеристов.

Ласточка

Такую птичку на теле получает моряк, у которого за плечами 5000 морских миль (больше девяти тысяч километров). Но кроме того, ласточка — символ надежды на возвращение. Ласточки в небе — верный признак, что берег уже недалеко.

Ласточка, пронзенная кинжалом

Напоминание о товарище, погибшем в море.

Петух и свинья

Татуировки этих животных обычно делали на ногах: свинью накалывали на левой, а петуха — на правой ноге. Они должны были спасти моряка во время кораблекрушения.

Выбор объясняется тем, что эти животные чаще всего выживали во время бури. Они находились в деревянных ящиках, которые легко держались на волнах. Впрочем, есть и религиозная версия. Бог помогает им вернуться на сушу, так как они не предназначены для моря.

Рыболовные крючки

Знак моряка, работавшего на рыболовецком судне.

Скрещенные ружья и пушки

Татуировка моряка, служившего в Военно-морском флоте.

Черепаха

Метка моряка, который пересек экватор.

Якорь

Знак боцмана и моряка, который прошел Атлантический океан.