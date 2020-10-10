Что означают татуировки моряков 

Пожалуй, только среди моряков татуировки имеют такое же важное значение, как и в местах не столь отдаленных. Это целая система знаков, которая может многое рассказать о своем владельце. «Рамблер» раскроет секреты некоторых рисунков на коже.
Есть версия, что традицию покрывать себя рисунками английские моряки позаимствовали у первобытных племен островов Океании. А так как все моряки в той или иной степени суеверны, татуировки быстро обрели сакральный смысл и стали талисманом счастливого возвращения.
Гарпун
Распространенная татуировка китобоев.
Дельфины
Такой рисунок отличает моряка-подводника.
Дракон
Эта красивая татуировка означает, что моряк бывал в портах Юго-Восточной Азии, и, прежде всего, в Китае.
Звезда
Талисман, который обеспечит верный курс и кораблю, и моряку.
Канат на запястье
Татуировка палубного матроса, который работает со снастями.
Корабль с надутыми парусами
Исторически на эту татуировку имел право моряк, обогнувший мыс Горн, крайнюю южную точку Латинской Америки.
Красный черт
Отличительная метка морских артиллеристов.
Ласточка
Такую птичку на теле получает моряк, у которого за плечами 5000 морских миль (больше девяти тысяч километров). Но кроме того, ласточка — символ надежды на возвращение. Ласточки в небе — верный признак, что берег уже недалеко.
Ласточка, пронзенная кинжалом
Напоминание о товарище, погибшем в море.
Петух и свинья
Татуировки этих животных обычно делали на ногах: свинью накалывали на левой, а петуха — на правой ноге. Они должны были спасти моряка во время кораблекрушения.
Выбор объясняется тем, что эти животные чаще всего выживали во время бури. Они находились в деревянных ящиках, которые легко держались на волнах. Впрочем, есть и религиозная версия. Бог помогает им вернуться на сушу, так как они не предназначены для моря.
Рыболовные крючки
Знак моряка, работавшего на рыболовецком судне.
Скрещенные ружья и пушки
Татуировка моряка, служившего в Военно-морском флоте.
Черепаха
Метка моряка, который пересек экватор.
Якорь
Знак боцмана и моряка, который прошел Атлантический океан.