Доктор Мясников оказался безграмотнее Малышевой

Ведущая Первого канала обошла своего коллегу с «России 1» со счетом 4:2. В отличие от Мясникова, она правильно ставит ударение в словах «болей» — оно должно оставаться на корне, «железу» — оно падает на последний слог, а также не путает паронимы «одеть» и «надеть». Мясников же правильно употребляет слово «кашлянул» — ударение в нем должно быть на первом слоге.