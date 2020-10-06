За что французы сослали русских солдат в Алжир

Часто можно услышать о «Русском легионе чести», созданном во Франции в начале 1918 года из русских добровольцев и воевавшем за Францию до конца Первой мировой войны. У несведущих людей может сложиться впечатление, будто в этом легионе была основная масса русских офицеров и солдат, находившихся во Франции на момент Октябрьской революции. Но это не так.

В «Легион чести» вступило несколько сот военнослужащих. Между тем, на союзнических фронтах Первой мировой, вдали от России, находились десятки тысяч русских солдат и офицеров. Что стало с ними?

«Особые бригады»

В 1915 году в правящих кругах Франции возникла идея использовать «избыток» людской массы русских «с пользой для дела» на Западном фронте. Конечно, русскому правительству она была преподнесена как возможность продемонстрировать союзническую солидарность. Но главное было — обеспечить прибытие во Францию как можно больших контингентов русских солдат.

Приехавший в Россию в декабре 1915 года французский сенатор, экс-президент Поль Думерг потребовал доставки во Францию 400 тыс. русских солдат. Начальник царского штаба генерал Михаил Алексеев был против, так как разумно считал, что русские солдаты принесут больше пользы на Русском фронте. Но Николай II из соображений «политики» решил удовлетворить французское требование, хотя значительно урезал объем его реализации.

Всего за два года за рубеж были посланы четыре Особые русские бригады, в которых прошли службу около 60 тыс. солдат и офицеров.

Первая бригада прибыла во Францию в мае 1916 года. Две бригады (1-я и 3-я) были отправлены на Западноевропейский фронт, 2-я и 4-я бригады — на Балканы, где зимой 1915/16 г. возник новый фронт Первой мировой войны. Особые русские бригады ставились на довольство союзного командования и под его оперативное руководство, но непосредственными их командирами были русские офицеры, и в своем внутреннем распорядке бригады управлялись по русским военным уставам.

Русские бригады неплохо проявили себя в сражениях (где потеряли убитыми и ранеными около одной трети общего состава) и не раз удостаивались благодарности в приказах от командования союзников. Особенно велика была их роль на Балканах, где две русские бригады были заметны на общем фоне всего двадцати союзнических дивизий (кроме русских, там были французы, сербы и итальянцы).

Революционное брожение

Революция 1917 года не прошла мимо русских Особых бригад. В них живо обсуждались недавние политические события. Этим пользовались агитаторы, направлявшиеся немцами в тыл своих противников. Но было бы неверным сваливать кризис, разыгравшийся в русских бригадах во Франции летом 1917 года, только на русскую революцию и вражескую агитацию. Кризис в тот период, после неудачи весеннего наступления, переживала вся французская армия. Достаточно сказать, что волнения в тот период происходили в 16 из 36 армейских корпусов французов.

В августе 1917 года дело дошло до междоусобного кровопролития.

Солдаты выведенной в резерв 1-й Особой бригады потребовали своего возвращения на родину.

Ни французские власти, ни Временное правительство России не собирались выполнять это желание.

После долгих переговоров французское командование возложило задачу подавления мятежа на 3-ю Особую русскую бригаду. Пролилась кровь — одни русские солдаты стреляли в других по приказу союзников. Несколько сот человек было убито, остальные разоружены и отправлены (больше 8000 человек) на каторгу в Алжир.

На Балканах разложение русских войск происходило медленнее и под влиянием других событий. В июне 1917 года союзное командование пыталось их использовать для вмешательства во внутренние дела Греции с целью обеспечить вступление этой страны в войну на стороне Антанты. Привлечение русских войск к жандармским функциям вызвало даже протест со стороны посла Временного правительства в Афинах.

«Трияж»

Накануне своего падения, 23 октября (5 ноября) 1917 года, Временное правительство бросило русских солдат за границей на произвол судьбы, официально (но негласно) передав правительству Франции право распоряжаться ими.

3 (16) ноября 1917 года военный министр Франции Жорж Клемансо издал приказ, по которому русские войска за границей подлежали добровольной сортировке на три разряда. Желавшим предоставлялось право выбрать между службой во французской армии и тыловыми работами. Согласившимся воевать сохранялись все чины и звания.

Согласные на тыловые работы получали дневное содержание в 75 сантимов (на французского солдата выдавалось 25 сантимов). Не согласные ни на то, ни на другое, подлежали отправке на каторгу в Алжир.

Русские солдаты ещё ничего не знали про ленинский «Декрет о мире».

Они протестовали против самого права французских властей распоряжаться ими как людьми без гражданства. Только этим может объясняться результат выбора.

Лишь 250 человек во Франции и 500 на Балканах согласились продолжать военную службу. 11,5 тысяч во Франции и всего 1200 на Балканах предпочли работы по прокладке дорог, починке мостов и т.д. Больше 5000 во Франции и около 12 тысяч на Балканах добровольно выбрали каторгу и присоединились к уже находившимся там мятежникам из 1-й бригады.

Точное число погибших в песках Сахары русских заключённых неизвестно

Судьбы этих солдат в дальнейшем складывались по-разному. Те, кто продолжил войну и остался в живых, в дальнейшем были переправлены в Белую армию гражданской войны в России. Правда, среди них оказались и такие, как Родион Малиновский , кто перешёл на сторону красных.

Бывших рабочих из числа военнослужащих Особых бригад французское правительство долго не хотело отпускать в Россию по окончании Первой мировой войны, ссылаясь на отсутствие в России законного правительства.

Генерал Антон Деникин старался завербовать этих солдат в свою армию. Однако они были очень ненадёжными. Одна партия репатриируемых подняла бунт на корабле, и, по прибытии в Новороссийск, была арестована белогвардейскими властями, причём многие участники бунта были расстреляны.

Однако сформированная из оставшихся солдат воинская часть перебила под Царицыном своих офицеров и в полном составе перешла на сторону красных.

В 1920 году французы увидели несомненный крах Белого движения и предоставили репатриируемым добровольный выбор: отправляться в советскую Россию или в армию барона Врангеля в Крыму. Выбор чаще всего определялся местом проживания военнослужащего до войны.

Большинство прибывало на советскую территорию в Одессу на пароходах под флагом Красного креста

Тяжелее всего сложилась судьба оказавшихся на каторге. Многие находились там ещё и в начале 1920-х гг. Некоторые навсегда остались лежать в африканской земле, причём точное количество не вернувшихся не подсчитано. В Джиббе в Алжире установлен памятник русским солдатам, умершим на французской каторге.