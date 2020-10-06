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Доктор Мясников оказался безграмотнее Малышевой 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Блогер и по совместительству учитель русского языка Татьяна Гартман решила разобрать ошибки, которые допускают в устной речи известные российские ведущие.
И начать девушка решила с телеврачей: Елены Малышевой и Александра Мясникова. Выяснилось, что ведущая Первого канала обошла своего коллегу с «России 1» со счетом 4:2.
В отличие от Мясникова, она правильно ставит ударение в словах «болей» — оно должно оставаться на корне, «железу» — оно падает на последний слог, а также не путает паронимы «одеть» и «надеть».
У Мясникова очевидны проблемы с постановкой ударений. При этом оба доктора неправильно ставят ударение в словах «коклюш» и «начался» и «томография».
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что делать, если у вас дерматит.
Истории , Видео , Елена Малышева , Александр Мясников
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