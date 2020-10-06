Доктор Мясников оказался безграмотнее Малышевой 

Блогер и по совместительству учитель русского языка Татьяна Гартман решила разобрать ошибки, которые допускают в устной речи известные российские ведущие.

И начать девушка решила с телеврачей: Елены Малышевой Александра Мясникова . Выяснилось, что ведущая Первого канала обошла своего коллегу с «России 1» со счетом 4:2.

В отличие от Мясникова, она правильно ставит ударение в словах «болей» — оно должно оставаться на корне, «железу» — оно падает на последний слог, а также не путает паронимы «одеть» и «надеть».

У Мясникова очевидны проблемы с постановкой ударений. При этом оба доктора неправильно ставят ударение в словах «коклюш» и «начался» и «томография».